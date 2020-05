Alexandru Cumpănașu s-a enervat la culme după ce a auzit că fostul șef al Poliției Olt a fost repus în funcție. Instanța i-a dat câștig de cauză lui Nicolae Alexe, obținând astfel suspendarea dispoziției prin care a fost destituit.

Cazul Caracal: Alexandru Cumpănașu fierbe de furie. ”Am fost umilți, și eu și familia mea”

Alexandru Cumpănașu și-a vărsat furia printr-un mesaj pe Facebook vizavi de repunerea în funcție a lui Nicolae Alexe, șeful Poliției Olt.

Nicolae Alexe fusese destituit după ce a fost suspectat de legături cu lumea interlopă din orașul Caracal. Recent, Nicolae Alexe a avut câștig de cauză în proces. „Admite cererea si dispune suspendarea executarii dispozitiei de destituire nr. 1242/04.02.2020 si a dispozitiei nr. 2400/16.03.2020, emise de IGPR pana la solutionarea definitiva a cauzei. Cu recurs in cinci zile de la comunicare”, se arata in solutia pe scurt de pe site-ul Tribunalului Olt.

Mesajul plin de revoltă al lui Alexandru Cumpănașu

”Sistemul a decis: umilirea până la capăt pentru mine și familia mea: Nicolae Alexe a fost repus în funcție. Fostul șef al Poliției Olt care a coordonat operațiunea de „salvare” a Alexandrei. Același Alexe care a apelat la interlopi pentru localizarea ÎNGERULUI nostru. Sistemul s-a regenerat și TOȚI cei sancționați sau demiși au fost REPUSI în funcție și din Decembrie a început operațiunea de răzbunare și hărțuire a Sistemului față familia mea. Teo și Nelu sunt pur și simplu distruși. În cursul zilei de azi sau mâine vom anunța ce măsuri vom lua față de această decizie a instanței de repunere in funcție a CALAILOR Alexandrei. Mesajul este simplu: NIMENI nu mai are voie să se lupte cu SISTEMUL. Tarlaua de sclavi NU are drepturi ”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Comisarul șef Nicolae Alexe, șeful poliției Olt, este cel care a coordonat acțiunea de găsire a Alexandrei Măceșanu. Acesta ar fi apelat la Remus Rădoi ”Codiță”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ, pentru găsirea Alexandrei.