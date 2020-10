Caz șocant în SUA. Ce a pățit un american după ce s-a surpat pământul în mijlocul a milioane de oameni

Un incident traumatizant a avut loc în New York, Statele Unite ale Americii. Un american a trecut prin momente groaznice după ce trotuarul pe care stătea s-a surpat, în mijlocul a milioane de oameni. Imaginile fac înconjurul lumii.

Leonard Shoulders, în vârstă de 33 de ani, a ajuns în stare gravă la spital după ce trotuarul pe care stătea pentru a aştepta autobuzul s-a surpat. Incidentul şocant a avut loc în Bronx, unul dintre cele mai mari cartiere ale New York-ului. Bărbatul a dispărut, în văzul a zeci de oameni, într-o groapă adâncă de peste 5 metri, însă ce s-a întâmplat după întrece orice imaginaţie.

Căzut în groapă, acesta a fost imediat acoperit de sute de şobolani care se plimbau nestingheriţi în subteran. Timp de jumătate de oră, Shoulders a fost victima rozătoarelor purtătoare de atâtea boli.

Pompierii au fost chemaţi imediat pentru a-l scoate pe bărbat din “groapa groazei”. Acesta a fost transportat apoi la spitalul St. Barnabas, suferind răni grave la mâini, picioare şi faţă. Din fericire, americanul este acum în stare stabilă.

New surveillance video show a man falling into a Bronx sidewalk when the concrete gives out under him. @CBSNewYork https://t.co/EpAkee5xlr pic.twitter.com/vGUp3qVW73

— Ali Bauman (@AliBaumanTV) October 27, 2020