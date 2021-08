Cauza morții lui Doru Stănculescu. S-a aflat acum ce a pățit: ”O chestiune tragică și stupidă!”

Vestea că Doru Stănculescu a murit a dat peste cap lumea artistică din România. Cunoscutul folkist a decedat la 71 de ani.

Fiul lui, Matei Stănculescu, a fost cel care a dat vestea. El a povestit că artistul a participat la petrecerea nepotului său, iar a doua zi dimineață era de negăsit.

Fiul lui Doru Stănculescu s-a îngrijorat când a văzut că tatăl lui nu îi răspunde la telefon a doua zi, așa că și-a rugat un prieten să verifice ce se întâmplă.

Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare”, a declarat Matei Stănculescu pentru Libertatea.

Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă.

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit.

Andrei Păunescu, fiul lui Adrian Păunescu, a vorbit despre Doru Stănculescu și despre cauza morții acestuia.

„De la primul Cenaclu Flacăra la care el a participat, în 17 septembrie 1973, până acum câteva zile când am vorbit ultima oară, practic eu l-am știut acolo, l-am știut prieten, artist… Am fost împreună la Calafat în luna august, am vorbit la telefon mai des ca oricând zilele trecute.

Dan Andrei Aldea, care este un geniu al muzicii noastre, spunea că Doru Stănculescu este cel mai mare compozitor român în viață! Asta a spus-o la Sala Palatului, la Cenaclul Flacăra din 2018!

Era un om răzvrătit, un om care făcea numai ceea ce credea, un om care nu compunea numai de dragul de a compune și cu care se putea discuta ca de la intelectual de la intelectual”, a declarat Andrei Păunescu pentru DC News.