Câți români mor de covid-19, conform dr. Octavian Jurma. Cifra este îngrijorătoare

Medicul Octavian Jurma a vorbit despre numărul impresionant de români care mor din cauza covid-19. Pandemia este în al doilea an, iar noile tulpini ale virusului continuă să se dezvolte. De altfel, virusul face în continuare victime, iar specialiștii spun că numărul deceselor se va dubla. În România, numărul morților de covid este în continuă creștere și ar putea să fie de două ori mai mare, spune medicul Octavian Jurma.

El a precizat că statisticile spun că săptămâna trecută, în România au fost 632 de decese, adică o medie de 90 de morţi pe zi. Mai pe scurt, un român a murit de covid la fiecare 10 minute.

Cele mai multe victime ale covid sunt din rândul persoanelor nevaccinate, conform acelorași statistici.

„Stiu ca nu e un subiect la fel de popular ca relaxarea in aceste zile, dar dupa valul de infectari urmeaza valul de decese.

Mortii sunt alt tabu al acestui val, care este intens zugravit ca „mult mai bland”, asa incat va invit sa ne uitam in sus oleaca.

Aici aveti istoricul deceselor produse oficial de COVID-19 in Romania incepand cu luna septembrie 2020 (curba neagra – suma mobila la 7 zile) si a prognozei (gri punctat).

Curba deceselor in randul celor nevaccinati este in verde (prognoza = verde punctat) iar in randul celor vaccinati este in albastru (prognoza = albastru punctat).

Atat curba de prognoza a deceselor zilnice cat si curbele de prognoza pentru vaccinati si nevaccinati sunt acum aliniate cu evolutia oficiala.

In aceasta saptamana avem deja o medie de 144 de decese pe zi si pana azi 2,593 de romani au murit oficial ucisi in „mult mai blandul” val 5-Omicron.

Numarul de decese va continua sa creasca pana la finalul lunii, cand vom atinge probabil varful in jurul a 2,000 de decese saptamanal si 300 de decese pe zi.*

Acum este oricum prea tarziu sa mai facem ceva la nivel de masuri publice. Zarurile au fost aruncate pe geam de data asta, odata cu certificatul verde si nu mai exista cale de intoarcere.

Autoritatile nu mai au de ales si trebuie sa livreze marea relaxare, asa incat nu putem face nimic sa schimbam asta. Vom trece prin valea mortii indiferent daca vrem sau nu.

La nivel individual nu e insa prea tarziu sa facem ceva”, a scris medicul pe Facebook.