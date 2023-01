Imagini brutale de la o competiție feminină de dat palme, la câteva zile după ce un român a fost desfigurat pentru 5.000 de euro – VIDEO

Competițiile de dat palme devin tot mai populare, deși imaginile sunt foarte violente, iar unii dintre participanți ajung direct la spital, pe mâna medicilor care le oblojesc rănile. La doar câteva zile după ce un român a fost desfigurat, în bătălia pentru marele premiu de 5.000 de euro, au apărut și alte imagini, de data aceasta de la o competiție feminină. Concurenta a fost făcută KO.

Americanii sunt foarte atrași de concursurile de dat palme. Pe acest tărâm propice, Dana White, preşedintele UFC a înființat „Power Slap League”. Este o competiție controversată, dar care atrage tot mai mulți mușterii. Chiar dacă unele dintre ele nu se termină deloc bine și concurenții ajung pe mâna medicilor.

Femeile au o competiție a lor în care își trag palme serioase. Așa s-a întâmplat și la meciul în care Kortney Olson a fost trimisă la podea, după o lovitură zdravănă, de Sheena Bathory. Concurenta s-a ridicat, iar apoi a căzut în cap. A încercat să se ridice și a doua oară, dar nici de această dată lucrurile nu au mers foarte bine.

This Slap Boxing league is NO JOKE 👀😳 pic.twitter.com/xDWL2j8g6L

— Daily Loud (@DailyLoud) January 19, 2023