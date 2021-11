Câți invitați a avut Gheorghe Gheorghiu la nunta lui, de fapt. Puțini români ar fi avut bani să organizeze așa ceva

Gheorghe Gheorghiu se bucură de o perioadă extrem de frumoasă din viața lui! Acesta s-a căsătorit cu aleasa lui, Gabriela Băncescu, în New York. Evenimentul a fost unul pe care invitații nu o să îl uite prea curând. S-a aflat câți oameni au fost alături de cei doi.

Gheorghe Gheorghiu a preferat să nu se căsătorească până acum, dar iată că partenera lui actuală l-a cucerit pentru totdeauna! Artistul și Gabriela Băncescu s-au căsătorit la New York, iar nași le-au fost Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu. De asemenea, la eveniment au participat peste 500 de persoane.

Maria Dragomiroiu: Au fost 6-7-8 feluri de mâncare, prea multă mâncare și excepțională. A cântat ginerele, am și plâns atunci, așa de mult m-a emoționat. Erau așa de frumoși, am fost mândri ca nași.

Bebe Mihu: Noi am scris pe invitație ca toată lumea să fie vaccinată.

„Maria Dragomiroiu: Eu și Bebe suntem nași de profesie. Suntem fericiți că avem așa de mulți fini. E o bucurie când botezi sau cununi. Au fost peste 500 și ceva de oameni, a fost cea mai frumoasă nuntă românească din New York.

Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu s-au bucurat enorm pentru că au putut să fie aproape de Gheorghe Gheorghiu ca părinți spirituali. Aceștia o să se întoarcă în curând acasă, în România, mai ales pentru că au petrecut mult timp în America, participând și la un botez.

„Cătălin Măruță: Darul a fost în lei?

Maria Dragomiroiu: Ce voiai, în lei? Normal că da. Acum glumim, nu ne-am apucat să numărăm banii, suntem prea obosiți. Mai stăm o zi.

Bebe Mihu: Am început în octombrie, am fost la un botez în Cleveland, unde tot un român a avut botezul, gemeni are.

Maria Dragomiroiu: Mi se pare extraordinar, nu puteau să facă copii, au făcut unul in vitro și unul natural, în același timp. Dumnezeu le-a dat și un băiat și o fetiță.”, au explicat aceștia.