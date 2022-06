Câți detectivi particulari există în România, de fapt. Cu ce se ocupă de când nu mai spionează infidelii pe stradă (exclusiv)

Majoritatea dintre noi, când eram mici, măcar din întâmplare am citit o carte cu aventurile lui Sherlock Holmes. Aventurile aeestui detectiv particular ne-a pus imaginația la lucru. După 1989 au apărut și în România, dar datele recente arată că au cam dispărut. Așa că, întrebarea inevitabilă „câți detectivi particulari există în România” a devenit una de actualitate. Dacă în trecut aceștia particiapu activ la soluționarea unor cazuri, astăzi parcă au dispărut. Dacă vă întrebați cu ce se ocupă de când nu mai spionează infidelii pe stradă, răspunsul îl regăsiți în rândurile care urmează. Într-un interviu excluisv pentru Impact.ro, președinta ANDR Maria Bumbaru a vorbit despre meseria de detectiv particular în România post-decembristă.

Ce face un detectiv privat

Lăsându-l la o parte pe celebrul Sherlock Holmes, detectivii particulari caută și găsesc informații, dezgroapă fapte și analizează constatările referitoare la chestiuni juridice, financiare și personale.

Aceștia oferă o varietate de servicii, inclusiv verificarea trecutului persoanelor. Detectivi particulari se ocupă cu urmărirea persoanelor dispărute, investigarea infracțiunilor informatice și lucrul pentru celebrități.

Detectivii particulari lucrează de obicei pentru persoane fizice, avocați sau întreprinderi. Unii au propria lor agenție de investigații. Detectivii particulari oferă multe servicii, în funcție de nevoile clienților.

Aceștia pot efectua verificări ale antecedentelor înainte de angajare. Pot cerceta acuzațiile că cineva a furat bani de la o companie sau pot dovedi sau dezminți infidelitatea într-un caz de divorț.

Mare parte din munca lor se face cu ajutorul unui computer, care le permite să obțină rapid informații. Astfel pot obține înregistrări ale arestărilor anterioare ale unei persoane, numere de telefon, detalii despre site-urile de socializare și e-mailuri.

Intervievează persoane atunci când efectuează o investigație de fond. Anchetatorii pot merge sub acoperire, pretinzând că sunt altcineva pentru a trece neobservați, pentru a obține informații sau pentru a observa un suspect.

Efectuează, de asemenea, supraveghere atunci când investighează un caz. Aceștia pot supraveghea un loc, cum ar fi locuința sau biroul unei persoane, adesea dintr-un loc discret sau dintr-un vehicul.

Reglementarea activității detectivilor particulari din Romania

Deși înainte de 1989 nu se vorbea în România de aeastă meserie, după acest an au început să apară și la noi. Până în anul 2000 nu a existat o reglementare clară a activității de detectivi particulari.

Acest lucru avea să se întâmple, odată cu promulgarea Legii 329/2003, republicată de HG 1666/2004 privind aplicarea Legii 329/2000

În același an se instituia și Asociația Naționale a Detectivilor din România (ANDR), condusă și astăzi de Maria Bumbaru, supranumită „Doamna” detectivilor din România.

Maria Bumbaru despre câți detectivi particulari există în România, de fapt

Până recent nu s-a știut clar care este numărul de detectivi particulari cu atestat profesional de drept de practică. În interviul exclusiv acordat de Maria Bumbaru pentru Impact.ro, aceasta spune câți detectivi particulari există în România, de fapt. Conform președintei ANDR, în România mai există aproximativ 6.000 de persoane active în acest domeniu.

Cu ce se ocupă detectivii particulari români de când nu mai spionează infidelii pe stradă

Maria Bumbaru spune că „Oricât vi s-ar părea de bizar sau nu, asta colegii noștri au de rezolvat chestiuni foarte serioase. Cele mai multe sunt de natură economică.”

„Spre exemplu, oameni sau companii care încearcă prin diverse metode, mai mult sau mai puțin ortodoxe, să-și înșele partenerii de afaceri. Iar atunci când apar suspiciunile, nu se apelează neapărat la Poliție. Mai întâi, unele chestiuni ajung pe la noi. Paleta acțiunilor noastre a devenit una foarte, foarte largă!”, declară Maria Bumbaru pentru Impact.ro, în exclusivitate.

În același timp, și practica nu este doar în România, președinta ANDR vorbește de practicile multinaționalelor de a apela la detectivi particulari pentru a-și verifica angajații sau viitori angajați:

„Există situații în care diverse multinaționale sau bănci internaționale sunt în postura de a angaja oameni pentru poziții-cheie. Ei bine, după ce bat palma cu respectivii, aceștia sunt avertizați că pot fi controlați, potrivit anumitor clauze din contractele sau pre-contractele semnate de comun acord. Iar aici intervenim noi! Fiindcă angajatorii vor să știe cam totul. Ce viață socială sau familială au viitorii lor conducători, de ce fel de averi dispun, cum interacționează sau cum reacționează în situații limită, o multitudine de lucruri, unele care poate nici nu vă trec cu ușurință prin minte”, mai spune aceeași Maria Bumbaru.

Există, pentru cei interresați de meseria de detectivi particulari, și o academie, unde se fac cursuri timp de doi ani. Așa că, dacă sunteți tentați de meseria de detectiv particular, aveți șansa să învățați și să o și practicați.