Câți bani vrea soția lui Petre Roman pe o mașină veche de 15 ani. A plătit 15.000 de euro când a cumpărat-o

Soția lui Petre Roman își pune la vânzare mașina. Cât cere Silvia Chifiriuc pe autoturismul pe care l-a cumpărat în urmă cu 15 ani? Vedeta a dat atunci pe autovehicul nu mai puțin de 15.000 de euro.

Soția lui Petre Roman a luat o decizie la final de an. Aceasta a hotărât să scape de mașina pe care o conduce deja de 15 ani. Silvia Chifiriuc a mărtutirisit că a cumpărat vehiculul din Italia cu suma de 15.000 de euro, iar acum l-a pus la punct și îl vinde cu 3.000 de euro.

Vedeta a menționat că este un vehicul foarte bun de care s-a bucurat mult timp, dar acum a venit momentul să se despartă de lucrul ei drag. Ea a subliniat că vrea să elimine din viața sa lucruri și aspecte pe care nu le ține sau folosește în speranța că vor fi de ajutor mult mai mult altor persoane.

Deși câțiva ar crede că nu dorește să o mai aibă în posesie pentru că ar avea câteva probleme, bruneta i-a asigurat pe cei interesați să o cumpere că a avut grijă să o repare tocmai pentru a o putea vinde mai rapid. De asemenea, vedeta a susținut și că este timpul să facă loc pentru altceva.

„Este o mașină pe care o am de 15 ani. Am cumpărat-o cu 15.000 de euro, din Italia și m-am folosit de ea, iar acum am pus-o la punct și îmi doresc să o dau mai departe. Este o mașină foarte bună! E normal și se întâmplă să ne mai și desprindem de lucrurile dragi.

M-am servit de ea cu plăcere, am nimerit-o extraordinar de bine, iar de când am cumpărat-o nu am avut nicio problemă cu ea, dar a venit momentul să o dăm mai departe și să facem loc pentru altceva.

Pur și simplu, este un moment în care am nevoie să elimin anumite lucruri, aspecte din viața mea pe care le țin și nu le folosesc. E bine să le dau mai departe și poate cineva se folosește și are nevoie mai mult decât mine”, a dezvăluit Silvia Chifiriuc, pentru cancan.ro.