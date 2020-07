Câți bani va primi România de la Bruxelles. Klaus Iohannis a făcut anunțul

Klaus Iohannis vine cu precizări despre discuțiile purtate recent la Bruxelles. Cu ce sumă impresionantă a venit acasă șeful statului? Proiectele europene bat la ușă.

Anunț Klaus Iohannis: Câți bani va primi România de la Bruxelles?

România a obținut o sumă impresionantă pentru proiectele europene, a anunțat recent Klaus Iohannis. Este vorba despre 7.9 miliarde de euro, în urma acordului în privința pachetului de redresare economică. Șeful statului a subliniat că este vorba despre un acord foarte important de care țara noastră urmează să se bucure prin următoarele reușite. „Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare”, a declarat sursa ciattă.

Președintele României susține că suma de 80 de miliarde va fi folosită pentru a reface infrastructura în țară, pentru a construi spitale, școli, dar și pentru a moderniza marile sisteme publice. O altă parte semnificativă din sumă se va duce către relansarea și revigorarea economiei.

Împărțirea sumei