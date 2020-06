Câți bani va câștiga Simona Halep! Planul secret din tenisul mondial

Tenisul este întrerupt de 3 luni, dar o veste extraordinară a apărut pentru jucătoarele din circuit. Simona Halep și rivalele ei vor câștiga mai mulți bani în viitor. Totul a fost dezvăluit de o jucătoare de top.

Câți bani va câștiga Simona Halep în tenis

În prezent, femeile câștigă la fel ca jucătorii din ATP doar la turneele de Mare Șlem, într-un subiect controversat în ultimii ani în lumea tenisului. O jucătoare din top 25, Donna Vekic, a adus mai multe informații noi microbiștilor.

„Mă deranjează diferența de bani. Bărbații au mereu comentarii că ei joacă 5 seturi, de ce să avem aceleași premii? Nimeni nu vrea să vă vadă că jucați timp de 5 ore. Este ok dacă vedem o finală la Wimbledon între Roger și Rafa decisă în 5 seturi, asta e cool.

Dar cred că bărbații nu trebuie să dispute meciuri de 5 seturi înainte de sferturi, abia atunci devine interesant. Toți spun că seturile decisive sunt de neînlocuit, dar nu sunt așa sigură”, a răspuns categoric Donna într-un podcast.

Planul secret din tenisul mondial

Aceeași jucătoare a făcut dezvăluiri noi și a vorbit despre o fuziune între ATP și WTA, astfel ajutând și problema banilor din circuit: „Sunt în comitetul jucătoarelor din WTA și am discutat foarte mult despre asta. Dar cred că totul va merge într-o direcție bună acum pentru că ATP și WTA vor avea o fuziune, cred eu. Va ajuta cu premiile financiare din circuit, dar nu este atât de simplu”.

Astfel, Simona Halep va câștiga mai mulți bani în circuitul feminin, înainte de retragerea din tenis. Simona a obținut 6,5 milioane de euro din premii doar în 2019, pe lângă alte 4 milioane din contracte publicitare. Românca este pe locul 4 în clasamentul all-time al banilor câștigați, cu peste 36 de milioane de dolari. Cel mai probabil o va depăși chiar în acest an pe Maria Sharapova, abia retrasă, urmând ca anii următori s-o depășească și pe Venus Williams, care acum are doar 5 milioane în plus. Serena este la distanță uriașă, cu peste 90 de milioane de dolari obținuți din premii.