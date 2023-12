Câţi bani primeşte Arhiepiscopia Romano-Catolică de la Primăria Odorheiu Secuiesc pentru chiria internatului prăbuşit. Ce spune ministrul Educaţiei despre tragedie

Noi detalii ies la iveală după tragedia din Odorheiu Secuiesc. În urma prăbușirii unui perete al internatului, un tânăr și-a pierdut viața, în timp ce trei fete au ajuns la spital de urgență. Clădirea aparținea Arhiepiscopiei Romano-Catolice, căreia Primăria Odorheiu îi plătea sume colosale pentru chirie. La cât ajungeau cheltuielile lunar.

Patru adolescenți au fost găsiți prinși sub dărâmături după ce o parte a clădirii internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit. La scurt timp, trei eleve cu vârste între 15 și 17 ani au fost extrase de sub dărâmături, în timp ce una dintre ele aflându-se în stare gravă.

Băiatul e a fost recuperat după două ore și jumătate de căutări. La scurt timp, însă, a decedat, pentru că nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Timp de 40 de minute au încercat să îl salveze, dar nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Una dintre fete este și ea în stare gravă acum și a fost transportată la spital cu o ambulanță cu Terapie Intensivă, neputând fi posibil transportul cu elicopterul. Printre altele, ea are o vertebră complet fracturată.

Noi detalii au ieșit acum la iveală, în urma acestei tragedii. Se pare că proprietatea aparține Arhiepiscopiei Romano-Catolice, căreia primăria Odorheiu Secuiesc îi plătea sume colosale. Mai exact, era vorba despre aproximativ 330.000 de lei anual chirie pentru clădire, ceea ce însemna în jur de 5500 de euro lunar.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Odorheiu Secuiesc, Noemi Zorgo, a declarat pentru New.ro că acea clădire era una extrem de veche, considerată un monument istoric. Aceasta deținea toate avizele de funcționare și la verificări nu fuseseră înregistrate nereguli.

Adevărul este cu totul altul. Căminul era înregistrat pe lista Ministerului Educației ca o clădire cu potențial risc seismic, ocupând poziția 18.083. În documentație, se menționa că este „neîncadrată”, semnificând că nu a fost încă supusă unei expertize tehnice care să determine un nivel specific de risc seismic.

Aceasta nu indică absența riscului seismic, ci doar faptul că nu a fost încă evaluată din punct de vedere tehnic în acest sens, conform informațiilor Edupedu.ro.

În momentul tragediei, fetele se aflau la etajul 1, în timp ce băiatul era la subsol. Oficialul a mai spus că majoritatea elevilor erau plecați, având regim liber până la ora 17.00 și doar câțiva dintre cei 97 erau în camere la momentul producerii tragediei. Unii dintre ei au reușit să fugă când au văzut ce se petrece și s-au salvat.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a reacționat imediat după incidentul de la internatul Liceului Tamási Áron din Odorheiu Secuiesc. Oficialul a mărturisit că „aşa ceva nu trebuie să se mai întâmple în România”, motiv pentru care va lua măsuri alături de restul instituțiilor responsabile.

Când a fost întrebată despre starea clădirii construite în 1910, Deca a afirmat că nu există informații precise cu privire la dacă aceasta era sau nu încadrată cu risc seismic. Cu toate acestea, a subliniat că responsabilitatea consolidării unor astfel de imobile revine administrației locale, care ar trebui să cunoască toate detaliile clădirilor pe care le administrează.

Citește și: Imagini cu victimele scoase pe braţe de sub dărâmături, la internatul din Odorheiu Secuiesc. Cât de veche era clădirea: „Urma să fie renovată”

„Nu am date despre situația clădirii, vreau să văd care este proprietarul, să văd ce lucrări erau autorizate. Autoritățile locale pot aplica pentru fonduri pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic I și II. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple”, a spus Deca.

Ligia Deca a mai anunțat că bugetul pe anul viitor include, la nivel guvernamental, prevede și sume pentru consolidare de clădiri publice, inclusiv clădiri cu scop educațional. De la oficial aflăm că sunt și fonduri care vizează reabilitări în cazul mai multor unități de învățământ, aflate în stare critică.

„Avem o nevoie de consolidare a infrastructurii educaționale, nevoie pe care am constatat-o și cu alte ocazii. De aceea am avut o serie de programe. Ministerul Dezvoltării are o serie de programe prin care autoritățile publice locale pot aplica pentru clădirile cu scop educațional aflate în risc seismic unu sau doi, pentru a începe imediat lucrările de reabilitare.

De asemenea, a fost modificată legislația pentru a se face o evaluare mai rapidă de către cei care administrează clădirile, tocmai în ideea de a preîntâmpina astfel de situații. Din nou, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple”, a adăugat ministrul.