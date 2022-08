Câţi bani poţi câştiga la „Tu urmezi!”, show-ul prezentat de Dan Negru la Kanal D. Sumele nu sunt deloc mici

Câţi bani poţi câştiga la „Tu urmezi!”? Dan Negru va reveni din toamnă la Kanal D cu un nou show. „Tu urmezi!”, este deja un format de succes în Europa, și-și își propune să facă românii fericiți. Zilele acesta producătorii show-ului au dat noi informații despre ce se va întâmpla în platoul emisiunii, dar și câţi bani poţi câştiga la „Tu urmezi!”, show-ul prezentat de Dan Negru la Kanal D. Producătorii spun că sumele nu sunt deloc mici.

Așa cum redacția Playtech și Impact.ro au publicat, în exclusivitate, Dan Negru confirma noua producție, de succes, „Tu urmezi!”. Formatul a fost prima dată difuzat în Italia, iar de atunci și până astăzi a devenit un show-fenomen în întreaga Europă.

Dan Negru, odată venit în echipa Kanal D, a demonstrat încă odată de ce i se spune Regele audiențelor, fiind la cârma show-ului „Jocul Cuvintelor”. Cât despre noua producție, celebrul moderator este convins că va avea succes, acesta declarând:

„Pentru prima dată în România o să vedeţi ceva ce până acum părea de necrezut: oameni aşteptând la coadă la cultură generală. Marele anunţ pe care vrem să-l facem e că astfel de oameni există în România şi că o să-i vedeţi la televizor, la Kanal D.

Este un game-quiz, mai degrabă și asta nu înseamnă că Jocul cuvintelor intră în pauză. Nu, el are drumul lui acolo. Dar vine Tu urmezi! care are are de toate și game și quiz. Are premii mari, cultură generală. Aici, când ratezi vine altul. Sunt așteptați oameni din toate categoriile. Nu e public diferit.”, spune Dan Negru.