Câți bani poate câștiga Simona Halep la Wimbledon. Suma este fabuloasă, dacă ajunge în finală

Simona Halep a avut un parcurs excepțional la Wimbledon, iar fiecare victorie obținută i-a adus în conturi bani frumoși. Pentru calificarea în sferturile de finală a primit un cec în valoare de 331.000 de euro, dar dacă va reuși să ajungă în finală și va câștiga trofeul suma va crește considerabil.

Simona Halep continuă aventura la Wimbledon. Poate câștiga o sumă fabuloasă

Numărul 7 mondial joacă marți, 9 iulie 2019, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, împotriva chinezoaicei Shuai Zhang. Pentru parcursul de până acum, Simona și-a mai adăugat în cont 331.000 de euro și 430 de punte WTA. Dacă o va învinge pe sportiva de pe locul 50 WTA, constănțeanca va juca în semifinale la Wimbledon și va fi mai bogată cu 662.000 de euro. Sumele oferite în acest an la turneul de la Londra sunt cu 4,65% mai mari decât cele acordate în ediția precedentă.

Cu încă o victorie, sportiva româncă va ajunge în finala de la Wimbledon și va primi 1.322.937 de euro, iar dacă va triumfa în finală și va ridica trofeul deasupra capului, Simona va primi 2.645.874 de euro.

În întreaga sa carieră, Simona Halep a câștigat peste 30 de milioane de dolari din tenis. Fostul lider mondial a câștigat doar în acest an peste 2 milioane de dolari, adunând 29 de victorii și 10 înfrângeri. În total, Simona are 479 de victorii și 207 înfrângeri. Ea a câștigat 18 trofee la simplu în cariera sa, dintre care unul de Grand Slam (Roland Garros 2018); de asemenea, are în palmares un trofeu la dublu.

Dacă o va învinge în sferturi la Wimbledon pe Shuai Zhang, Simona va juca semifinala împotriva câștigătoarei partidei dintre Elina Svitolina și Karolina Muchova. Semifinalele se vor disputa joi, 11 iulie, iar marea finală va avea loc sâmbătă, 13 iulie.

Simona Halep ocupă în prezent locul 7 în clasamentul WTA. Sportiva de 27 de ani are 4.063 de puncte, în timp ce liderul Ashleigh Bart are 6.495.