Câţi bani plăteşte statul român pentru un sportiv olimpic. Suma este derizorie în comparaţie cu alte ţări

Cum își tratează România sportivii care reușesc să ducă numele țării peste hotare și să vină cu medalii și trofee îmbucurătoare acasă? Câți bani plătește statul pentru sportivii olimpici?

România s-a aflat pe podium la jocurile olimpice de multe ori, dar performanțele și truda din spate nu a fost răsplătită de stat așa cum s-a cuvenit. Mulți dintre cei aflați în această postură s-au plâns public de faptul că statul nu-i recompensează potrivit ori nici măcar nu le acordă respectul în urma reușitelor.

În spatele drapelului ridicat cu putere de sportivi se află multe dezamăgiri. David Popovici a simțit pe pielea lui această situație la doar 16 ani, înainte cu două săptămâni de startul Tokyo 2020, la Campionatul Europene rezervate juniorilor de la Roma.

Tânărul a fost lăudat în presa de specialitate ca fiind înotătorul-fenomen al România după ce a câștigat titlul mondial la 100 m liber cu un nou record mondial la juniori – 47:30.

Acesta a prezentat un timp bun inclusiv la seniori. La scurtă vreme, alte recorduri aduse tot de sportivii români surprindeau pe toată lumea. Unele din numele care au adus motive de bucurie românilor sunt: Mihai Gergely, Ștefan Cozma si Patrick Dinu.

Aceleași medalii câștigate în cadrul competiției Tokyo 2020 sunt plătite de alte state astfel: (Ordinea: Aur/Argint/Bronz)

SINGAPORE

1.000.000/ 500.000/ 250.000;

INDONEZIA

750.000/ 375.000/ 187.500;

KAZAHSTAN & AZERBAIDJAN

250.000/ 125.000/ 62.500;

ITALIA

166.000/ 83.000/ 55.000

UNGARIA

125.000/ 90.000/ 72.000

RUSIA

61.000/ 38.000/ 26.000

FRANTA

55.000/ 22.000/ 14.000

SUA

37.500/ 22.500/ 15.000

AFRICA DE SUD

37.000/ 19.000/ 7000

GERMANIA

22.000/ 17.000/ 11.000

CANADA

15.000/ 11.000/ 8.000

Celebrul sportiv a fost unul din cei care au mărturisit public de nenumărate ori faptul că anii de activitate și reușitele aduse României nu i-au adus nici măcar respectul. Acesta a subliniat că din punct de vedere financiar statul român nu își ajută această categorie pe cât ar trebui.

„Dintotdeauna mi-am dorit să câștig medalia de aur, este singura medalie din palmares care îmi lipsește. Am fost foarte aproape în 2004, am fost și favorit în 2008, atât la sol, cât și la sărituri, dar în continuare visul meu este viu, speranța moare ultima. Lupta va fi cu mine însumi, nu mă interesează de ceilalți concurenți. Fiecare competiție își are povestea și istoria ei. Am fost și favorit și am greșit, sau au fost anumite competiții unde nu am fost favorit și am câștigat”

Marian Drăgulescu