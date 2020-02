Câți bani pierde Simona Halep pentru că nu participă la turneul de la Doha. Retragerea o va costa scump

Simona Halep a câștigat turneul WTA de la Dubai, dar anunțul de retragere de la Doha a surprins pe toată lumea, sportiva acuzând problemele de sănătate care au recidivat. Finala de la Dubai a jucat-o cu dureri mari la spate.

Câți bani pierde Simona Halep pentru că nu participă la turneul de la Doha

După ce șia adjudecata trofeul de la DUbai și și-a păstrat locul 2 mondial, Simona Halep a decis să se retragă de la competiția organizată la Doha, Qatar, pentru a lua o perioadă de pauză cu gândul de a se odihni. Această decizie îi poate afecta câștigurile financiare. Odată cu această retragere surprinzătoare sportiva româncă are de pierdut, considerabil, și vorbim aici de bonusul oferit de WTA la final de an jucătoarelor cu rezultate bune la turneele importante. Odată cu această decizi de retragere de la Doha, Simona va trebui, obligatoriu, să participe la competițiile de la Roma, Rogers Cup, Cincinnati și Wuhan, epicentrul coronavirus, pentru a fi eligibilă să încaseze bonusul de final de an.

Retragerea o va costa scump

DIn fericire, sau din păcate, depinde cum privim situația, criteriile pe baza cărora se vor acorda bonusurile au fost schimbatede oficialii WTA. La finalul acestui sezon nu se va mai ține cont de clasamentul WTA, ci se va realiza o ierarhie separată, în funcție de cele mai importante turnee ale anului.

Astfel, jucătoarele vor primi următoarele sume, în funcție de clasare:

Locul 1 – un milion de dolari

Locul 2 – 700.000 de dolari

Locul 3 – 650.000 de dolari

Locul 4 – 450.000 de dolari

Locul 5 – 450.000 de dolari

Locul 6 – 350.000 de dolari

Locul 7 – 225.000 de dolari

Locul 8 – 225.000 de dolari

Locul 9 – 225.000 de dolari

Locul 10 – 225.000 de dolari

Rămâne să vedem care vor fi deciziile Simonei Halep în ceea ce privesc următoarele competiții, și în funcție de asta vom vedea dacă vor crește, considerabil, șansels sportivei de a câștiga bonusul oferit de WTA la finalul anului competițional.