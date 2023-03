Câţi bani încasează Eva Măruţă din Tik Tok. Fiica Andrei şi a lui Cătălin Măruţă, afaceristă de mică

Eva, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, este foarte apreciată pe platformele sociale. La doar șapte anișori, micuța încasează bani frumoși din content pe Tik Tok, unde are o comunitate uriașă. Datorită postărilor în mediul online, simpatică fetiță a reușit să își formeze un public numeros, iar asta înseamnă monetizare.

Tot mai multe vedete din România se îndreaptă către câștigurile pe platformele sociale. Crearea unui conținut de calitate poate atrage o mulțime de urmăritori, chiar și într-un timp scurt. Una dintre persoanele care au reușit să își formeze un public numeros este chiar Eva Maria Ioana (7 ani), fiica celebrilor Andra și Cătălin Măruță.

Micuța este vedetă pe Tik Tok, una dintre platformele sociale pe care postează diferite videoclipuri amuzante. În prezent, Eva Măruță are peste 400.000 de urmăritori și 4.7 milioane de aprecieri pe contul său, iar asta se traduce prin câștiguri substanțiale, având în vedere că are doar șapte anișori.

Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță se axează pe videoclipuri amuzante, alături de familia ei, strategie care a atras simpatia utilizatorilor de Tik Tok. Așa cum apare și pe celebra platformă socială, contul Evei este manageriat de părinții ei. Datorită succesului fetiței, mulți români se întreabă câți bani ia pentru o simplă postare? Majoritatea filmulețelor au sute de mii de vizualizări și mii de reacții.

Ei bine, potrivit influencermarketinghub.com, un tool care măsoară banii câștigați din Tik Tok, Eva Măruță încasează între 235 și 392 de dolari dintr-o postare pe aplicația chineză.

Andra și Cătălin Măruță se bucură de un succes răsunător în România, iar mulți dintre fanii lor consideră că artista și prezentatorul TV reprezintă modele de urmat. Cei doi sunt împreună de peste 15 ani.

„Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, declara jurata TV pentru Viva.