Câți bani ia Florin Salam pentru o singură nuntă în 2022. Suma e piperată rău!

Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele din România. Artistul se bucură de o mare faimă atât în țară, cât și în străinătate, visul multora fiind să le cânte la nuntă sau botezuri. Ce-i drept, ca să ți-l permiți pe manelist la petrecerea ta, trebuie să ai o stiuație financiară foarte bună, deoarece prețurile sunt destul de piperate. Am aflat câți bani ia Florin Salam pentru o singură nuntă în 2022.

În cluburi sau la festivaluri, piesele lui Florin Salam fac senzație. Mulți încing ringul de dans atunci când aud o piesă cântată de manelist. Având un așa mare succes, mulți se întreabă care este tariful lui Salam la o nuntă în 2022. Dacă vrei să îți fredoneze melodii de jale sau să facă dedicații pe bandă rulantă, trebuie să îți „înarmezi” portofelul.

Sezonul nunților este în toi, la fel și evenimentele private. Unul dintre maneliștii de top invitați să cânte la petreceri este Florin Salam. Vedeta, care a făcut nuntă cu Roxana Dobre, își onorează toate obligațiile. Iată cât costă să îți cânte la o nuntă în 2022. În funcție de eveniment, cântărețul de manele are tarife personalizate. Cele mai piperate sunt la nunți.

Astfel, sumele cerute de Salam încep de la 5000 de euro și pot ajunge la 10.000 de euro, fără a pune la socoteală dedicațiile. Dacă petrecăreții se simt bine și aruncă bani lăutarilor, artistul și trupa lui ar putea pleca și cu 20.000 de euro de la nuntă, scrie Cancan. Interpretul cântă pe bani și la înmormântări. Prețurile depind de orele petrecute și dedicații. Cert este că poate câștiga câteva mii de euro.

Pasiunea lui Florin Salam pentru muzică a luat naștere de la o vârstă fragedă. În timpul școlii, acesta petrecea mult timp cu lăutarii, dar mergea la ore doar de frica mamei.

„Nu-mi ardea de școală, dar mă duceam să nu mă bată mama! Mă împrietenisem cu lăutarii din Berceni, mă țineam după ei. Am ajuns cântăreț prin chin, nedormire, am plâns mult. Mă duceam cu tata la nunți și mă băga și pe mine să cânt, să fac un ban, luam 400-500 de lei, iar mama avea 800 de lei salariu, că muncea. Prinsesem gustul banilor parfumați, ce să mă mai duc la școală? Am făcut și năzdrăvănii, jucam barbut pe surprize (n.r. – de la guma de mestecat). Le câștigam și le vindeam la ăia mai bogați. Și-mi luam blugi și pulovere turcești.”, a mărturisit Salam în podcastul lui Damian Drăghici.