Câți bani ia Doru Octavian Dumitru pentru un spectacol de comedie. Câștigă mii de euro EXCLUSIV

Doru Octavian Dumitru este unul din cei mai vechi comedianți din România. Anii au trecut, dar umor lui de altă dată trezește încă nostalgia vremurilor de odinioară, așa că românii continuă să-l aplaude cu tot sufletul după fiecare spectacol. Cu cât este remunerat acesta pentru un show?

Toată lumea este obișnuită azi cu noțiunea de stand-up comedy, cu spectacolele întinse ale celor mai buni actori ce s-au inspirat din amuzamentul de peste hotare și de o latură a acestuia – roast-ul. Până ca românii să dea nas în nas cu stand-up-ul, Doru Octavian Dumitru era cel care făcea ravagii și domina branșa.

Acesta continuă să adune un număr mare de oameni la spectacolele sale, dar nuanțele dintre glumele și râsetele dintre cele două sunt totuși diferite. Cei mai cunoscuți din branșă sunt: Mihai Bobonete, Cătălin Bordea, Micutzu, Maria și Mincu Popovici și Vio și Costel.

Majoritatea au observat cum în numerele lor se regăsește un limbaj vulgar, motiv pentru care spectacolele sunt cu limita de vârstă. Pe cealaltă partea nostalgia umorului de altă dată continuă să atragă oamenii la show-urile lui DOD.

Bancurile sale redau de cele mai multe ori realitatea vieții de odinioară, iar felul în care își povestește numărul aduce aminte tuturor de simplitatea și subtilitatea de atunci. Fanii celor care sunt prezenți în online și pe TV și au des show-uri imense la Sala Palatului sau în diverse pub-uri știu deja care e tariful. Iată că s-a aflat și de ce sume se bucură unul din primii comedianți de la noi!

Dacă vorbim de localuri din România, Doru Octavian Dumitru este remunerat cu suma de între 800 și 1.500 de euro pe seară. În cazul în care se bucură de propriul său show la Sala Palatului unde are în fața lui 4.000 de oameni, cifra crește la 10.000 de euro.

Deși pare imens, nu este vorba de mulți bani dacă luăm în considerare 4.000 de bilete tăiate, el rămânând în mână cu 3.000 de euro, a detaliat un impresar pentru playtech.ro. Subliniem că acestea sunt tarife de dinainte de pandemie, mai indică sursa noastră.

S-a zvonit de-a lungul timpului că Bobiță (Mihai Bobonete) ar câștiga peste 1.000 de euro pentru o reprezentație, iar în creșterea sumei îi sare în ajutor notorietatea care crește parcă pe zi ce trece. Actorul are un rol stabil în Las Fierbinți, se bucură de proiecte pasagere pe TV, dar are și propriul său podcast care este un real succes.

„Sunt un sclav al comediei, nu un rege. Atunci când comedia a avut nevoie m-a plasat, m-a pus la muncă. Bănuiesc că am inspirat comedie. În momentul când am ieșit, prima gură de aer a fost valul de comedie care a trecut la ora aia prin maternitate. Nu știu dacă s-a mai născut cineva la ora aia, că era două noaptea. Nu știu dacă mama a râs, dar eu cu siguranță am fost uimit fiindcă treceam de la amfibie la human.

Cred că de acolo mi se trage. Clar m-am născut cu treaba asta. Niciodată nu am putut să scap de ea și niciodată nu am vrut să scap pentru că mă simt foarte bine, iar dacă mă simt foarte bine, e învelișul meu. În 1992, adică acum 27 de ani.

Atunci s-au hotărât one-man show-urile pe comedie. Eu făceam asta, dar aveam și o trupă de balet, pentru că trebuia să las lumea să asimileze. Nu puteau să înghită comedie două ore. Apoi încet, am trecut la one-man show, pentru că lumea venea pentru cel de pe afiș”

Doru Octavian Dumitru (Sursa: striblea.ro)