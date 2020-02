Câți bani de buzunar le dă Anamaria Prodan fiicelor sale. Suma este peste salariul mediu al unui român

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se află printre primii 100 cei mai bogați oameni din România. Cei doi trăiesc în lux, alături de copiii lor, în Dubai, iar impresara admite că ar putea trăi 20 de vieți cu cât a chivernisit până acum. Trăind la un anumit nivel, desigur că starea de bine ajunge și la adulții lor în devenire. Mai clar, ei primesc din partea Anamariei bani de buzunar…dar și câți bani.

Câți bani de buzunar le dă Anamaria Prodan fiicelor sale?

Anamaria Prodan a fost căsătorită cu bastchetbalistul Tiberiu Dumitrescu între 1998 și 2007, cu care are două fete, Rebecca (20 de ani) și Sarah (21 de ani). Pe 31 august 2008 s-a născut băiatul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, Laurențiu Junior, iar împreună mai cresc un copil, Luca, băiatul antrenorului de fotbal din prima căsătorie, născut în 2001.

Vedeta a încercat să aibă o relație strânsă cu fiicele sale, chiar și după ce acestea au plecat ”în lume”, fiecare studiind la unele dintre cele mai prestigioase universități din străinătate. Anamaria nu a stat pe gânduri și a susținut dorința fetelor atât moral, cât și financiar. De altfel, fiind obișnuite să trăiască la un anumit nivel, până și banii de buzunar sunt mulți. Întrebată cât primesc fetele ei pe lună, vedeta a dat o sumă ce depășește salariul mediu al unui român.

„Depinde. Între 1500 și 3000 de euro pe lună”, a declarat Anamaria Prodan pentru Impact.

Educația puștoaicelor, o avere

Rebecca a studiat moda la New York, Milano și Paris, iar acum se află în ultimul an, pe care a ales să îl petreacă în Abu Dhabi. Pe de altă parte, Sarah preferă baschetul. Tânăra a primit o bursă la Universitatea Mississippi din America, iar Anamaria Prodan plătește în jur de 23.000 de euro pe an pentru acest lucru.

Potrivit Click, pentru educația fetelor, Anamaria Prodan scoate din buzunar suma de 50.000 de euro. Suma poate fi neînsemnată, dacă stăm să ne gândim că toată averea ei se ridică la 50 de milioane de euro.