Câţi bani costă un bilet la spectacolele lui Bobonete. Preţurile nu sunt pentru orice român

Este deja unul din cei mai cunoscuți comedianți din România, datorită show-urilor de stand-up comedy, dar și pentru rolul din serialul „Las Fierbinți”, precum și pentru postura de jurat de la „Românii au Talent”. Dar, obrazul subțire cu cheltuială se ține, asta însemnând că dacă vrei să îl vezi pe Bobonete într-un show LIVE va trebui să scoți ceva bani din buzunar. Așa că, ne-am gândit să vedem cam câţi bani costă un bilet la spectacolele lui Bobonete.

Celebrul de-acum Bobonete, ca multe nume mari din cinematografia mondială, a ajuns actor din întâmplare. Deși are studii universitare, a ajuns în această postură datorită nașului său, Octavian Strunilă, după cum povestea recent pentru Impact.ro:

Eram deja anul al patrulea la Electrotehnică, la Craiova și am renunțat și am venit la București brusc. A fost o decizie de moment. M-am pregătit pentru admitere cu Strunilă, el m-a învățat bine monologuri, o poezie, două și cam aia a fost. Am intrat din prima, da”, a povestit Bobonete pentru Impact.ro .

Ulterior, a început să intre în lumea comediei, prin show-urile de stand-up comedy, devenind unul din cei mai bine cotați comedianți din România, și așa cum era de așteptat, odată cu notorietatea și faima au crescut și prețurile la biletele puse în vânzare pentru show-urile sale. Așa că, ne-am interesat și noi să vedem câţi bani costă un bilet la spectacolele lui Bobonete, iar concluzia a fost că preţurile nu sunt pentru orice român.

Pentru fanii actorului avem o veste bună, și anume că Bobonete va ajunge la Galați, unde va susține un show de stand-up comedy, denumit „ PAMP PAMP DA GEIM!”, susținut la Casa de Cultură a Sindicatelor din oraș. Dar, ceea ce am observat este că prețurile nu sunt pentru orice român, și anume, de exemplu, la categoria I-a un bilet costă 150 de lei, iar la categoria a II-a gălățenii vor scoate din buzunar 125 de lei.

În același interviu acordat colegilor de la Impact, celebrul Bobonete recunoaște că nu a terminat actoria și că „Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți.”, dar asta nu l-a împiedicat să cunoască succesul, dovadă stând show-urile sale, precum și rolul deja consacrat din serialul „Las Fierbinți”, difuzat de PRO TV. Cea mai nouă postură a sa este cea de jurat la „Românii au Talent”, iar fanii îl pot urmări în fiecare seară de vineri, tot la PRO TV:

„Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți. Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea.

S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent”, a mai dezvăluit Mihai Bobonete.