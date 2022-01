Câți bani costă medalionul de aur al Regelui Cioabă. Suma pare venită din altă lume

Regele Cioabă, regele internațional al romilor, și-a trecut coroana și colanul de aur în declarația de avere. Dorin Cioabă este autointitulat rege al romilor de pretutindeni. El și-a publicat averea personală cu ocazia candidaturii pe care și-a depus-o în urmă cu un an și jumătate la alegerile locale, atunci când a concurat pentru poziția de primar al municipiului Sibiu. Cât valorează împreună coroana și colanul de aur ale regelui Cioabă?

Regele Dorin Cioabă și-a trecut în declarația de avere colanul și coroana de aur. Ce avere are „familia regală”? Ei bine, cele două obiecte de aur valorează împreună 185.000 de lei.

Coroana regală e făcută din aur de 24 de karate și a fost evaluată la 150.000 de lei, în timp ce lanțul cu medalion a fost estimat la 35.000 de lei. De asemenea, Cioabă mai deține un ceas de aur în valoare de 8.000 de lei și bijuterii de 10.000 de lei.

Coroana regelui romilor are aproximativ 500 de grame. Cât despre venituri, Dorin Cioabă a obținut într-un an întreg, ca jurist, suma de 24.000 de lei, adică 2.000 de lei pe lună, în timă ce soția lui, Sighișoara Cioabă, a câștigat 20.000 de lei, adică 1.600 de lei pe lună din funcția de manager.

Familia mai deține o casă de 750 mp cumpărată în 1999 și una de 250 mp, achiziționată în 2008, dar și două terenuri de Sibiu, unul de 1.263 mp și altul de 727 mp.

Cei doi soți nu au mașini, conturi bancare sau investiții, dar au o datorie de 15.500 de euro la bancă.

Acum câțiva ani, regele romilor a avut probleme cu banii și justiția. Soția lui a fost citată pentru a da explicații în legătură cu relațiile comerciale pe care societatea celor doi le-a avut în trecut cu o companie acuzată de evaziune fiscală.

„Soția mea a fost citată pe data de 8 septembrie, dar atunci am avut serbare, am avut acțiuni în toată țara, și nu am putut să mergem.

Și ei au venit cu mascații, tipic poliției. Organele de cercetare înțeleg să facă circ, căci, vă dați seama, suntem o familie de infractori.

M-am speriat când am văzut maimuțele astea”, a declarat Dorin Cioabă imediat ce soția sa a fost ridicată de polițiști.

„Ce am făcut, domne? Că am colaborat cu o firmă. Foarte bine, haide să vedem care e problema. Ce, n-avem voie?

Dacă au colaborat două firme de țigani, există suspiciunea că țiganii au fraudat statul”, spunea Cioabă la momentul respectiv.