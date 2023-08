Câți bani câștigă la nunți rivalele Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț. ”Ele rup, în Ardeal. Mirii își fixează nunțile după cum au ele liber” EXCLUSIV

Solistele de muzică populară Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț, de altfel, nașă și fină, se află într-o permanentă rivalitate. De altfel, acum doi ani, ele au fost și protagonistele unui scandal de proporții, pe motiv că își promovau activitatea artistică printr-un colaj muzical aproape identic. Un organizator de evenimente ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, cât câștigă celebrele rivale, la nunțile din Ardeal.

Cele două artiste de muzică populară, Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, au mare căutare la petrecerile din Ardeal. Și Elena Merișoreanu, artistă din Generația de Aur, le recunoaște popularitatea și talentul:

Un important organizator de evenimente ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, tarifele celor mai ceruți soliști, la nunți:

Georgiana Lobonț vine la petreceri cu zece oameni, în trupă, normal că sunt alte prețuri. Ea vine cu microbuzul, cu o armată de oameni. Pentru cei 5.000 de euro, Georgiana are program de două ore, în reprize de câte 45 de minute. Prețul mediu, per solist de muzică populară, în toate zonele țării, este de 1.500 de euro. Diferența, până la 5.000 de euro, este dată instrumentiștilor, la sonorizare, la transport, tot e de dat”.

Aceeași sursă ne-a oferit și tarifele altor artiști de top, nelipsiți de la nunțile din Moldova și din București:

Vă mai amintiți de scandalul de pomină, de acum doi ani, dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău, nașa de botez a copiilor rivalei? Cele două soliste de muzică populară s-au certat la cuțite din cauza unui colaj aproape identic de piese, ambele fiind postate pe conturile sociale.Iată ce spunea atunci Georgiana despre Vlăduța:

Artista Vlăduța Lupău s-a apărat, în acel scandal, menționând că ea pregătise prima colajul muzical cu bucluc:

”Îmi pare rău de toată țigănia care se întâmplă. Eu am pregătit acest colaj, în urmă cu câteva luni. Și dânsul are licențele la melodii. Și eu am contractele plătite, cumpărate. Eu am pregătit totul cu mult timp înainte.

Nu ai cum să chemi elicopterele, fachirii, decât cu mult timp înainte. Eu din ce am văzut, orchestrația și vioara nu erau puse. Mă atacă indirect întotdeauna. Cânt de la 4 ani și am fost băgată în scandaluri de un an de zile. Dacă eu am avut niște piese pot să spun că alții au luat piese de la mine, dar nu atac pe nimeni.

Dezamăgirile le avem fiecare, nu trebuie să le expunem public. Oamenii ăștia nu au avut tupeul sau buna creștere să mă sune în viața lor”, menționa și Vlăduța Lupău, la Antena 1.