Câți bani câștigă Jador în SUA. Fostul concurent de la Survivor și-a dublat tariful. EXCLUSIV

Jador profită din plin de popularitatea câștigată la competiția ”Survivor Romania 2021” (Kanal D), astfel că și-a dublat tarifele pentru cântări. Solista Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, cu cât va fi plătit celebrul manelist, pentru turneul pe care îl va efectua, în curând, în America.

Jador este pe val! După eliminarea de la Survivor Romania 2021, la sfârșitul lunii aprilie, în urma accidentării la picior, artistul a revenit la marea dragoste, muzica. Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, câți bani va primi artistul la spectacolele de peste Ocean:

De asemenea, îndrăgita cântăreață de muzică populară a dorit să lămurească și zvonurile apărute, despre presupusa idilă dintre cântărețul Jador și nepoata ei, Beatrice Păun:

Cântărețul Jador a povestit, la Kanal D, despre experiența trăită la Survivor Romania 2021:

„Sunt bine, mă simt bine. Nu aş fi vrut să fiu eliminat, aş fi vrut să rămân în competiţie, dar Dumnezeu decide. Poate trebuie să câştige cineva care chiar are nevoie. Îmi doresc să câştige cineva care să îşi îndeplinească visurile. Visul meu cel mare a fost să devin cântăreţ, să devin Jador şi am reuşit. Eu am ajuns la Survivor dintr-o întâmplare. Am realizat multe greşeli pe care le-am făcut în viaţa mea, asta mi-a plăcut mult aici.

În viaţă normală nu ai timp să faci asta. La Survivor, în zilele libere, nu ai ce face, te plictiseşti. Şi începi să te gândeşti la viaţa ta. Eu nu urăsc pe nimeni, din contră. Dar eu nu înţeleg de ce mă iubeşte lumea atât de mult, pot doar să mă bucur că am ajuns unde am dorit. Nu am ţipat când mi-am rupt meniscul ca să nu plângă mama. Ştiam că ea suferă mult, m-am abţinut. Îl am rupt în trei locuri”.