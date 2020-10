Câți bani câștigă iubita lui Florin Ristei. Ce superafacere are în România

Iubita lui Florin Ristei și-a făcut rapid un drum și la noi în România. Dat fiind faptul că a trecut mai departe la X Factor, aceasta va mai poposi o vreme la noi în țară, așa că a spus să nu stea degeaba în această perioadă. Ce afacere are?

Cu ce se ocupă iubita lui Florin Ristei? Naomi are o superafacere în România

Pandemia a făcut-o să-și întoarcă privirea spre România, iar norocul a fost să fie chiar o decizie înțeleaptă. Cu toate că are deja un statut aparte în Marea Britanie, este cunoscută, lucrează ca model și și-a scos prima piesă, a reușit să-și clădească ușor viața și în țara noastră. Naomi a trecut în etapa următoare, iar asta a făcut-o să mai rămână o vreme pe meleaguri. Participarea la show-ul muzical pare că i-a schimbat viața frumoasei englezoaice. Hedman și-a găsit iubirea aici, s-a instalat binișor, iar acum a început să câștige și bani frumoși. Cântăreața a devenit imaginea unui brand cunoscut de haine de la noi, conform libertateapentrufemei.ro. Negresa s-a făcut remarcată în cadrul show-ului britanic «Ex on the beach», unde a fost în miezul unor scandaluri controversate. Naomi s-a luat inclusiv la bătaie cu unele dintre ele. Totul se întâmpla în 2016, în cel de-al 4-lea sezon al emisiunii.

Din nefericire, a pornit puțin cu stângul la X Factor. Pantera neagră a dat greș cu prima melodie aleasă, deoarece a cântat-o sub ton, dar cea de-a doua șansă primită din partea juriului a fost clar lucrul de care a avut nevoie. În a doua prestație a avut parte de ajutorul lui Florin Ristei. ”Naomi, dacă mai și cântai la cum arăți, cred că ne luam zilele. Arăți ca o panteră și ai cântat ca o… pisică!”, i-a spus Ștefan Bănică la finele numărului.

„A venit ca un pas pe care l-am gândit și mi-l doream de ceva vreme”