Câți bani câștigă fata lui MM Stoica la FCSB. Salariul este mai mare decât al multor fotbaliști din România

S-a aflat câți bani câștigă fata lui MM Stoica la FCSB. Teodora Stoica, în vârstă de 28 de ani, i-a dovedit lui Gigi Becali că este o angajată sârguincioasă, aspect care nu a fost trecut cu vederea de către patronul clubului sportiv. Cu banii pe care îi încasează lunar, își poate permite aproape orice. Câștigă chiar mai mult decât unii fotbaliști.

Teodora Stoica este singurul copil al lui MM Stoica, managerul general al celor de la FCSB. În vârstă de 28 de ani, tânăra este feblețea tatălui său, care i-a fost alături întotdeauna când a trebuit să se confrunte cu perioade dificile în viață. Recent, aceasta a avut de luptat cu o boală dificilă, însă nu s-a lăsat nicicum învinsă.

„Acum trei ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima variantă.

Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimba în bine. A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut ca atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare”, a spus Teodora Stoica.