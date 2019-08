Câți bani câștigă Carmen Harra, ca să-ți prezică viitorul. Sume impresionante de bani, pe oră!

Clarvăzătoarea Carmen Harra încasează sume impresionante de bani, în urma previziunilor pe care le face. Mărturisirile scot la iveală faptul că aceasta are un unorariu consistent, pe oră, pentru consultanțele pe care obișnuiește să le ofere. Mai multe detalii a oferit chiar ea în cadrul unui interviu.

Carmen Harra, ședințe cu mari vedete de la Hollywood

În România, a devenit cunoscută ca și cântăreață, dar în America ea s-a făcut remarcată ca parapsiholog.

Fie că a fost vorba de șansele de reușită ale unui cuplu, fie de previziuni generale pentru România, ea a ieșit mereu în evidență din acest punct de vedere, chiar dacă de ani buni a ales să se stabileasă în afara țării.

Carmen Harra a vorbit despre sumele impresionante pe care le câștigă în America. Ea susține că la ședințele sale vin nume importante de la Hollywood.

„În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a declarat Carmen Harra, conform ciao.ro.

Carmen Harra, despre banii pe care îi câștigă

Clarvăzătoarea susține că au fost bani, care i-au intrat în cont, și de pe urma cărților pe care le-a publicat. Carmen Harra mărturisește că au fost sume mari pe care i-a câștigat prin prisma drepturilor de autor.

„Bani din drepturi de autor. Eu cum am publicat primele cărţi, am luat sute de mii de dolari pe drepturi de autor. Cărţile se plătesc, au mers foarte bine. Avansuri foarte multe de sute de mii de dolari. Prima mea carte s-a produs în 20 de limbi… Încă primesc bani”, declara Carmen Harra la un moment dat.

Sunt perioade în care clarvăzătoarea obișnuiește să ofere oferte promoționale. Așa s-a întâmplat, în urmă cu trei ani, când și-a anunțat tarifele prin intermediul unui afiș.