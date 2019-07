Câți bani au făcut Brigitte Sfăt și Florin Pastramă la nuntă. ”Nu ne-am scos banii deloc!”

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au făcut nunta, iar evenimentul mult așteptat a ieșit așa cum și-au dorit. Cei doi au avut alături sute de cunoștințe, rude, prieteni și apropiați. Cu atâția invitați la nuntă, mulți s-ar grăbi să spună că Brigitte și Pastramă au făcut bani frumoși, dar se pare că nu așa stau lucrurile. Afaceristul a dezvăluit cu ce s-a ales după marea petrecere.

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au devăluit câți bani au făcut la nuntă

„93.000 de euro. Nu am făcut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am făcut-o pentru sufletul nostru, am făcut-o în faţa lui Dumnezeu şi ca să se simtă bine el. Tatăl lui, dar şi mama lui şi-au dorit o nuntă pentru el. Am investit amândoi”, a declarat Florin Pastramă în cadrul emisiunii lui Măruță, la Pro TV.

Brigitte și Florin s-au distrat de minute la nunta lor, dar după ce petrecerea s-a terminat au mers la analize. Ei vor o naștere asistată și fac tratament pentru a deveni părinți. După ce a ieșit de la analize, Brigitte a declarat că încă nu este însărcinată, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în perioada următoare.

„Noi vrem să facem o sarcină asistată. La ora 7 am terminat petrecerea şi la 8 deja am fost la investigaţii şi ni s-a recoltat sânge. La 12 jumătate-1 am avut amândoi o procedură. Acum o oră am ieşit dintr-o anestezie pentru sarcina asta asistată. În momentul de faţă nu sunt însărcinată, dar într-o săptămână sau o lună… vedem”, a spus Brigitte.

Florin Pastramă și Brigitte Sfăt s-au apropiat unul de altul în cadrul emisiunii Ferma, de la Pro TV. Povestea de dragoste dintre cei doi a evoluat rapid și în scurt timp au format un cuplu, iar după ce show-ul de televiziune s-a terminat, au hotărât să își unească destinele și s-au mutat împreună.