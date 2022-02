Câți bani au câștigat băncile din România în 2021. Profit record, în ciuda pandemiei

Pandemia a reușit să aducă, cel puțin în România și câteva recorduri. De exemplu, în 2021 sistemul bancar românesc a înregistrat un profit de 8 miliarde de lei. Recordul afost înregistrat în perioada ianuarie-septembrie. Creșterea era cu 37% mai mare decât în aceeași perioadă din 2020. Un alt procent de creștere a fost cu 24% mai mult față de aceeași perioadă din 2019, potrivit datelor publicate de BNR. Ratele creditelor neperformante ale băncilor au fost, de asemenea, în scădere.

În 2021 sistemul bancar românesc a înregistrat un profit record

Creșterea continuă a ratelor dobânzilor este de bun augur pentru profiturile din sistemul bancar românesc. Dar valorile au fost nu neapărat pentru calitatea portofoliului lor de credite, sau pentru soldurile debitorilor. „Sistemul bancar a ieșit din această criză într-o formă mai bună decât a intrat„, a concluzionat Bogdan Neacșu, noul președinte al Asociației Române a Băncilor (ARB) și CEO al CEC Bank, citat de cotidianul Ziarul Financiar.

Rata creditelor neperformante din sistemul bancar românesc a scăzut la 3,7% la sfârșitul lunii septembrie, de la 4,1% cu un an înainte și 4,4% la jumătatea anului 2020, în perioada de vârf a crizei. Activele nete din sistemul bancar românesc au crescut cu 13% an/an. Suma exact este de 603 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie.

Valorile au fost înregistrate aproximativ în concordanță cu creșterea portofoliului de credite neguvernamentale. Este vorba de nu mai puțin de 315 miliarde de lei, fiind o creștere pe plus, de 13,4% de la an la an. Volumul creditelor guvernamentale a crescut cu 21%, până la 163 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie.

Băncile din România se descurcă mai bine ca niciodată

Analiștii din piața de capital spun că este posibil ca unele sectoare ale economiei României să se fi confruntat cu probleme în timpul pandemiei Vorbim aici de hotelurile, restaurantele și cafenelele, din HoReCa, sau, mai recent, industria auto.

În același timp, economia în ansamblu a pierdut din avânt după ce și-a revenit din trimestrul de blocaj. Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu sistemul bancar românesc, care se descurcă acum mai bine ca niciodată.

Acest lucru nu este o surpriză, mai spun analiștii din piața de capital, deoarece cea mai mare parte a portofoliului de credite din sistemul bancar românesc este plasată în credite ipotecare, hârtii de stat și doar într-o măsură mai mică în credite corporative riscante.

În schimb, companiile românești se bazează mai mult pe autofinanțare și pe creditul comercial. În plus, având în vedere că piața imobiliară încă se descurcă bine, și portofoliul de credite arată bine.