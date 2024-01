Câți bani are Romina Gingașu, de fapt. Ce proprietăți deține soția lui Piero Ferrari în străinătate

Romina Gingașu este una dintre cele mai urmărite femei ale momentului. A intrat în atenția publicului după ce a devenit partenera de viață a celebrului miliardar Piero Ferrari. Ce avere are acum femeia și de proprietăți deține ea peste hotare.

Romina Gingașu, absolventă a Academiei Tehnice Militare, și-a croit un drum impresionant în lumea aviației. Cariera ei a luat o turnură neașteptată când, după absolvire, s-a alăturat echipei de vânzări a celebrei companii Bombardier, specializată în vânzarea avioanelor private la nivel global.

Într-una dintre călătoriile sale de afaceri la Monza, destinul a făcut-o să intre în contact cu faimosul italian Piero Ferrari. Obiectivul ei era să îi vândă un avion privat, însă Piero a refuzat oferta. Acest moment a fost punctul de pornire al unei povesti care a depășit limitele afacerilor.

Diferența semnificativă de vârstă de 45 de ani dintre cei doi nu a fost un obstacol pentru magnatul italian. Romina, prin iscusința și frumusețea ei, l-a intrigat și a reușit să îl convingă să petreacă o cină împreună. În acel moment, s-a creat o conexiune neașteptată între cei doi, care a depășit granițele profesionale.

Am răspuns sincer, iar după 7 ani suntem împreună. Am zis că banii aduc un confort și atât, în rest, suntem oameni”, a povestit Romina Gingașu.

„Ne-am cunoscut la Monza, eram trimisă de Bombardier, vindeam avioane private. Am încercat 6 luni de zile să-i vând un avion și m-a refuzat. După multe refuzuri, m-a invitat la cină. La prima întâlnire mi-a făcut un test. Piero m-a întrebat ce părere am despre situația lui.

Cina lor inițială s-a desfășurat pe un aeroport privat din Milano, unde Romina își promova avioanele de lux. Piero Ferrari, impresionat nu doar de calitățile profesionale ale româncei, ci și de personalitatea ei, a fost câștigat de farmecul ei.

Astfel, cei doi au început să împărtășească mai mult decât discuții despre avioane. O relație specială s-a dezvoltat între o absolventă a Academiei Tehnice Militare și moștenitorul celebrului nume Ferrari.

„Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă”, mărturiseşte Piero Ferrari.