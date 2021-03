Câți bani are Mircea Badea în contul pentru pariuri. Suma este uriașă pentru un om normal

Mircea Badea, toată lumea știe, este un pasionat de pariuri sportive. Nu de puține ori s-a lăudat cu câștigurile sale pe rețelele de socializare. Dar, până acum, nimeni nu știa exact câți bani are strânși în contul său pentru pariuri sportive.

Nu de puține ori internauții au fost părtași la câștigurile lui Mircea Badea din pariuri sportive. Cel mai recent pariu anunțat de celebrul moderator a fost cel legat de calificarea echipei italiene Juventus Torino în faza următoare în Liga Campionilor.

Conform celor relatate de Mircea Badea, suma pariată a fost de 2.000 de lei pe aceste meciuri, dar și pe cel dintre Borussia Dortmund și Sevilla. Ar fi trebuit să câștige o sumă frumușică de pe urma acestora, numai că nu s-a întâmplat acest lucru.

Dacă Juventus ar fi trecut mai departe și s-ar fi marcat goluri în celălalt meci, ar fi câștigat 5.024 lei. Din păcate Mircea Badea nu a avut noroc, astfel că cei peste 5.000 de lei nu au ajuns în contul său. Dar nu asta este partea inedită a acestei povești.

Odată publicat pe Facebook contul său de pariuri sportive, internauții au observat un detaliu aparte. Pe captura postată de Mircea Badea se vede câți bani are moderatorul de fapt în contul său de pariuri sportive.

Suma este una colosală, spun internauții, fiind vorba de aproximativ 11.000 de lei, mai exact 11.332 de lei, aproximativ 2.300 de euro. Banii, a mai spus moderatorul, sunt doar pentru pariuri sportive. După cum arată lucrurile acum, contul este mai ușor cu 2.000 de lei, după pierderea pariului pe cele trei meciuri.

În februarie, anul curent, Mircea Badea șoca prin anunțul unui bilet de 14.000 de lei. La acel moment moderatorul paria pe alte meciuri din Liga Campionilor. Dar, graba l-a făcut să piardă o sumă colosală, după ce dădea cashout la suma de 2497,96 de lei.

”UPDATE: Ok, am dat cashout acum, nu-mi plac statisticile de la ucrainieni. Da, stiu, e un bilet descreierat. Foarte probabil n-o sa iasa. Dar acum ajung acasa si am un pic de timp si am si buton de cash out.”, scria la acel moment Mircea Badea pe pagina sa de Facebook.