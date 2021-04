Câți bani are, de fapt, Ziv Tetelman. Recent a fost surprins în compania Alexandrei Dinu

Alexandra Dinu a fost recent surprinsă în compania lui Ziv Tetelman, soțul Ralucăi Sandu. Deși cei doi au decis să țină relația ascunsă, a fost nevoie doar de o zi pe care au petrecut-o la cumpărături și apoi la o cină în centrul Capitalei, pentru ca totul să devină public.

Câți bani are, de fapt, Ziv Tetelman

Ziv Tetelman este soțul Ralucăi Sandu, însă surse din anturajul tenismenei au declarat că cei doi sunt despărțiți, încă de când omul de afaceri a intrat în vizorul DIICOT.

Ziv Tetelman are o avere uriașă, find unul dintre cei mai mari milionari din țară. El este considerat unul dintre cei mai succes manageri din România.

Celebrul om de afaceri deține mai multe firme în domeniul construcțiilor și al sistemelor de ventilație, dar și de climatizare, lucru care îi aduce lunar sume uriașe de bani.

Ziv Tetelman a fost surprins alături de Alexandra Dinu. Frumoasa blondină l-a ținut de braț, semn că este mai mult decât o prietenie între ei.

Ziv Tetelman și Alexandra Dinu, gesturi tandre în public

Cu toate acestea, nici el și nici Raluca Sandu nu au vorbit public despre separarea lor, cei doi fiind căsătoriți momentan.

“Raluca și Ziv nu mai sunt împreună de mult timp, de când el a intrat în vizorul DIICOT. Apropiații știu asta, au fugit chiar și în Israel în momentul în care el a început să aibă probleme cu legea. În prezent, nu mai formează un cuplu, dar se ocupă amândoi de creșterea copiilor”, au declarat surse apropiate Ralucăi Sandu, pentru Fanatik.

Mai mult, omul de afaceri a fost trimis în judecată de DIICOT anul trecut. El este cercetat în dosarul lui Mircea Sandu, care este acuzat de mai multe infracțiuni, printre care și spălare de bani.

Ziv Tetelman și Raluca Sandu au împreună un băiețel pe nume Jonathan. În plus, Raluca mai are un copil din relația cu Crio Castellano, în timp ce afaceristul mai are doi băieți din prima lui căsnicie.

Alexandra Dinu are un băiat alături de Adrian Mutu. Ea a avut o relație cu Jeffrey Greenstein, actor și producător la Hollywood. Cu toate acestea, blondina de la Românii au Talent își ține viața privată departe de reflectoare.