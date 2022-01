Câți bani a primit Horațiu Mălăele pentru show-ul de la Revelion. Pro TV a spart banca, Antena 1 nu și l-a permis (exclusiv)

Horațiu Mălăele nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai mar actori ai României. Celebrul artist a terminat anul 2021 în glorie, după ce a făcut un spectacol senzațional la PROtevelion, în primul an în care Revelionul prezentat de Dan Negru a fost depășit de către postul concurent.

Revelionul celor de la PRO TV s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor românilor, în Noaptea dintre Ani, o premieră în televiziunea din România. Protevelionul a depășit Revelionul Starurilor, prezentat de Dan Negru la Antena 1, pentru prima dată în 22 de ani.

Dacă Dan Negru i-a avut ca invitați speciali pe maestrul Gheorghe Zamfir, Bianca Drăgușanu și Florin Piersic în cadrul emisiunii difuzate pe 31 decembrie, PROtevelionul l-a cooptat pe marele actor Horațiu Mălăele, pentru a întreține atmosfera.

Rețeta celor din trustul PRO a fost de mare succcs, întrucât audiențele celor din Pache Protopopescu au fost mai mari decât cele ale Antenei 1. Horațiu Mălăele are un tarif pe care nu orice televiziune și-l permite, acesta fiind unul dintre motivele pentru care artistul nu-și face des apariția la TV.

Pe scenă, actorul Horațiu Mălăele cere un tarif de 4000 de euro, se pare că, de Revelion, marele actor ar fi cerut 1000 de euro pe minut. Asta înseamnă că cei de la PRO TV l-au plătit cu 6000 de euro pentru numărul său umoristic de 6 minute.

Momentul umoristic al lui Horațiu Mălăele i-a ridicat pe toți în picioare, iar milioane de români au stat cu sufletul la gură și cu zâmbetul pe buze, ascultându-l pe maestru.

„Bună seara! Eu sunt un prost! Știu că sunt prost, dar când mă uit în jur parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid.

Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe cămașă și s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe geantă, i s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia.

Acum m-aș duce la toaletă, dar știu eu dacă…Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac încât dacă nu eram băiat aproape că nu aveam cu ce să mă joc. Sărac fiind am aflat că există Dumnezeu.

L-am rugat să îmi aducă și mie o bicicletă, dar nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte.

Acesta a fost doar un pasaj din programul său de divertisment prezentat pe 31 decembrie.”, a sunat discursul de 6000 de euro al lui Horațiu Mălăele de la PROtevelion.