Câți bani a plătit o familie cu un copil pentru o vacanță în Laponia. Suma este imensă

În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să îndeplinească o mare dorință a celor mici: să meargă „acasă la Moș Crăciun”. Cu toate că este, fără doar și poate, o experiență inedită, magia se risipește în momentul în care trebuie achitată. Incredibil cât a plătit o familie cu un copil pentru o vacanță în Laponia.

Orice copil își dorește să ajungă, măcar o dată, să îl viziteze pe Moș Crăciun chiar la el acasă. În ultimii ani, tot mai mulți turiști ajung să își petreacă vacanțele din luna decembrie în Laponia, însă experiența, cu toate că este una fabuloasă, nu este pentru buzunarul oricui.

Un român a dezvăluit pe un grup de călătorii de pe o platformă online cât a cheltuit familia sa – doi adulți și un copil în vârstă de șapte ani – pentru o vacanță în Laponia în perioada 1-5 decembrie. Prima cheltuială din călătorie au fost biletele de avion, achiziționate încă din luna iunie, pentru care au scos din buzunar 1350 de euro: „București – Londra – Rovaniemi. Retur Rovaniemi – Helsinki – București (modificat mulțumită Blue Air în Rovaniemi – Helsinki – Milano – București)”.

Bărbatul a făcut și o listă a activităților și cazărilor de care s-au bucurat în excursie, precizând pentru fiecare costurile:

„Menționez că la 3 din cele 4 activități am avut și mâncare inclusă (grătar tradițional, supă de somon, băuturi calde, biscuiți, etc ) + pick up de la hotel și drop off la hotel.”