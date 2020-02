Câți bani a făcut Antena 1 cu serialul Vulpița. Amenda de la CNA este neînsemnată, comparativ cu suma uriașă încasată din publicitate

Postul Antena 1 a fost amendat de către CNA, dar asta nu a oprit firul poveștii nesfârșite. Protagonista violului care nu a existat se află încă pe canapelele emisiunii Acces Direct. În ce punct au ajuns tinerii din Vaslui și care este suma uriașă revenită Antenei pentru difuzarea „telenovelei”?

Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat Antena 1 pentru diuzarea exagerată a poveștii soților Stegaru. Tinerii din comuna Blăgești, Vaslui nu doar că au reușit să stea departe de familie și de griji preț de mai bine de o lună, dar pleaca acasă și cu fani. Ultima ediție a emisiunii Acces Direct o surprindea pe Veronica refuzând oferta lui Axinte către aceasta de a face o piesă cu el.

Acum, cei care au urmărit tot parcursul cuplului și toate evenimentele știu un singur lucru cert: Viorel este tatăl copilului. După un număr impresionant de ediții dedicate lor, concluzia este că Vulpița nu a fost violată de nimeni și că unicul copil pe care îl are este făcut cu Viorel, nu cu Marian. După câteva avertismente, CNA a decis să taxeze postul de televiziune cu 100.000 de lei, jumătate din maximum unei amenzi oferite de Consiliu.

Marea mirare a tuturor, exprimată în timpul emisiei chiar și de moderatoare, a fost că unele „episoade” au strâns audiențe egale cu Las Ferbinți. Cifra de la capătul subiectului soților Stegaru a fost între 350.000 și 450.000 de euro.

„Pentru incalcarea legii in mod grav si repetat (multiple articole privind protectia minorilor si respectarea demnitatii umane), in emisiunile „Acces Direct” din perioada 13.01-6.02, si tinand cont de antecedentele numeroase, am propus sanctionarea postului Antena 1 cu 100.000 de lei (maximul pentru articolele din cod invocate). Amenda a trecut cu 9 voturi (unanimitate)”

Radu Herjeu, membru CNA