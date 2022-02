Câți bani a dat Cătălin Măruță pe o pereche de blugi. Singurul loc de unde își cumpără

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai populari prezentatori TV din România și una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune de la noi din țară. Soțul Andrei are mereu grijă de imaginea sa și face tot posibilul pentru a arăta impecabil, atât pe micile ecrane, cât și în viața de zi cu zi. Ce sumă incredibilă cheltuie moderatorul TV pe o pereche de blugi.

Are o carieră strălucită în televiziune de mai bine de două decade și este considerat unul dintre cei mai reputați prezentatori TV din România. Cătălin Măruță este preocupat de imaginea sa, fiind conștient că este mereu în centrul atenției mass-media.

Soțul artistei Andra are o garderobă vastă, fiind un bărbat îngrijit, căruia îi place să adopte un stil smart casual. Printre articolele sale vestimentare preferate se numără blugii, vedeta de la PRO TV având zeci de perechi de pantaloni din denim.

„Obrazul subțire cu cheltuială se ține” pare să fie motto-ul după care se ghidează gazda emisiunii La Măruță, dacă ne luăm după sumele pe care le cheltuie prezentatorul TV pe haine.

Recent, Cătălin Măruță le-a împărtășit prietenilor săi virtuali două perechi favorite de blugi pe care le deține, pe care soțul Andrei le-a achiziționat de la magazinul designerului său preferat, Adina Buzatu.

„În weeend am un eveniment, iar ieri am fost la prietena mea pentru costum și am găsit blugii ăștia senzaționali. Vi-i arăt pentru că la un moment dat tot am primit mesaje „De unde sunt blugii?”. Erau niște blugi în genul ăsta, albastru și asta voiam să vă zic, că are niște chestii fabuloase.

Și să nu vă aud că vă arăt blugii pentru că, nu știu, am eu vreun „deal” sau ceva. Uite aici și factura fiscală, ieri, frumos. Așadar, v-am arătat cum stau lucrurile. Asta o fac pentru că îmi plac foarte mult blugii aceștia și am zis, dacă vă interesează, să știți.”, a dezvăluit cunoscutul prezentator TV.