Câți bani a câștigat Florin Ristei la Amici: ‘Mama lui l-a sfătuit bine’. Ce a făcut fiul lui Leo Iorga cu banii încasați EXCLUSIV

Vă mai amintiți de faimoasa trupă de puști ”Amici”, care rupea topurile muzicale, la începutul anilor 2000, cu refrenul ”Dana, colega mea”? La peste 20 de ani de la debut, Edy Iorga, fiul regretatului Leo Iorga, ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre perioada în care a fost coleg de scenă cu Florin Ristei. Am aflat câți bani au câștigat, dar și ce obligații aveau, ca artiști, când ieșeau din casă.

Edy Iorga, care zilele trecute a împlinit 34 de ani, a moștenit talentul vocal al celebrului său tată, Leo Iorga, fost solist al trupei ”Compact”. Însă, doar în copilărie a cochetat cu muzica.

El ne-a povestit despre debutul în trupa ”Amici”, alături de Florin Ristei, în prezent, vedeta postului Antena 1:

Cei de la Roton au aflat că sunt fiul lui Leo Iorga de-abia în ziua în care am semnat contractul. E bine de menționat asta, pentru că prea s-a spus că am intrat pe pile în ”Amici” și nu este deloc adevărat”, spune Edy Iorga, exclusiv pentru Playtech Știri.

”Eram copii, pe atunci, era în anul 2000. Am avut mare succes cu piesa ”Dana”. Dar să știți că nu am intrat în trupă pe pile, eu, la vremea aceea, făceam parte din Corul Allegretto, tocmai mă întorsesem din Polonia, de la un concurs de canto, unde am obținut locul 4. Florin Ristei câștigase Karaoke Show, la Prima TV, iar ceilalți trei colegi erau de la Palatul Copiilor, unde aveau o trupă mică.

Edy Iorga își amintește că, la un moment dat, după vreo trei ani de turnee, cu ”Amici”, obosise atât de tare încât voia să rămână acasă:

Edy Iorga susține că a câștigat sume importante, la acea vreme. Regretă însă că nu i-a strâns și că nu a făcut o investiție serioasă, precum fostul lui coleg, Florin Ristei, care și-a cumpărat o locuință:

Edy Iorga, fiul regretatului solist Leo Iorga, ne-a vorbit și despre despărțirea de cei din trupa ”Amici”, rămasă în istoria muzicii dance cu hit-ul ”Dana, colega mea”, dar și cu o colaborare cu DJ BOBO, pentru piesa ”Lumea magică”:

”Nu știu de ce ne-am despărțit, în 2004, după patru ani de colaborare, varianta oficială ar fi că s-a dorit o schimbare de proiect, a încercat Florin Ristei să facă o trupă cu doi chitariști, dar nu prea a prins.

Cu Florin am rămas în relații bune, ne salutăm, când ne vedem, e mult să spun că am rămas într-o prietenie. Am auzit că are o iubită, Naomi, pe care a cunoscut-o la X-Factor, fostă concurentă, din Anglia. Nu comentez, dragostea și gusturile nu se discută, este alegerea lui”.