Florin Ristei, dezvăluire despre Ştefan Bănică Jr. Ce a spus despre perioada în care au fost colegi la X Factor : „Își zicea nemulțumirile, mulţi spuneau că e dificil”

Invitat la podcastul ”Vreau să știu”, găzduit de Cătălin Oprișan, Florin Ristei a făcut o serie de dezvăluiri. Artistul a vorbit despre perioada în care a fost coleg cu Ștefan Bănică la XFactor. Cântărețul a dezvăluit mai multe lucruri din spatele cortinei. Ce spune Florin Ristei despre Ștefan Bănică?

În cadrul podcastului, Florin Ristei a fost provocat să vorbească despre oamenii pe care-i admiră. Printre aceștia se numără și Ștefan Bănică, care i-a fost coleg. Artistul susține că acesta se remarca prin stilul său vestimentar dar și prin profesinionalismul de care dă dovadă.

La început, Florin Ristei mărturisește că a avut tendința de a-l critica pe Ștefan Bănică. Cu timpul, artistul a ajuns să-l aprecizeze și să-și schimbe părerea despre el. Punctualitatea, respectul și profesionalismul sunt doar câteva dintre trăsăturile pe care le admira cântărețul la Ștefan Bănică. Florin Ristei nu s-a rezumat doar la a menționa câteva calități ci a și povestit o întâmplare.

”În fine, am avut tendința să judec și eu după ce am auzit. Când l-am cunoscut la XFactor am găsit la el tot ce îmi place mie la muncă, cum tratează el munca, cât de serios e, cât de mult repetă, nu există să îi distragă cineva atenția. Dacă muncim, muncim, nu stai pe telefon. E disciplină, munca e disciplină. Și când îl vezi tot timpul aranjat, cu bijuteriile acolo unde trebuie. Și-a creat personajul și se vede că are respect pentru el.

Am făcut 399 de emisiuni live unde lucram înainte, a fost unul dintre invitați. Ștefan Bănică jr. A venit cu o jumătate de oră mai devreme, 40 de minute înainte, singurul care a întârziat a fost el. A fost la machiat. A spus ”Iertați-mă, haideți să îi dăm drumul”. A zis ”Nu intru până nu sunt bec”. Unul e Ștefan Bănică.” a declarat Florin Ristei.