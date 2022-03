Câți bani a câștigat Cătălin Măruță într-un an de podcasturi: ‘Mulți vloggeri ar fi invidioși’

Câți bani a câștigat Cătălin Măruță într-un an de podcasturi. Soțul juratei de la Românii au Talent a împlinit recent un an de când se dedică și proiectului Acasă la Măruță, un podcast la care a avut, până acum, zeci de invitați. În ce privește banii pe care i-a făcut din Youtube, sumele nu sunt deloc de neglijat, iar podcastul a ajuns la peste 182 de mii de subscriberi într-un an de activitate intensă. Nu de puține ori, podcastul a ajuns și pe locul I în trending, fapt pentru care „Mulți vloggeri ar fi invidioși”, crede prezentatorul La Măruță.

Cătălin Măruță are succes în online

Cătălin Măruță s-a declarat mulțumit de realizările sale în YouTube, prin podcastul pe care îl face de un an. Produsul se bucură de multă vizibilitate și apreciere din partea publicului, iar un exemplu este și ediția în care invitat a fost Laurențiu Reghecampf, încă soțul impresarei Anamaria Prodan. Podcastul în care antrenorul a fost invitat a stat pe primul loc în trending pentru mai multe zile, iar în două săptămâni a înregistrat aproape 2,5 milioane de vizualizări.

Vedeta de la Pro TV a avut în podcastul său, pe parcursul unui an de la înființare, o sumedenie de invitați, care au decis să răspundă sau nu întrebărilor directe ale prezentatorului de televiziune. Cu unii dintre ei Cătălin Măruță este și prieten, iar asta i-a făcut să se deschidă și mai mult în fața vedetei de la PRO TV.

Și Măruță recunoaște că a avut invitați preferați, printre ei numărându-se și Mihai Bendeac, de altfel, un invitat care s-a lăsat greu convis să apară, dar și Puya, cu care Măruță a vorbit mai bine de trei ore, depănând și amintiri.

„Invitați care mi-au plăcut foarte tare sunt mulți, pentru că fiecare a avut povestea lui într-un fel anume, m-am simțit bine cu Puya, am retrăit foarte multe momente, au fost multe lucruri faine, dar invitat care poate a apărut mai greu la podcast a fost Mihai Bendeac, pentru că a fost și toată conjunctura asta și e un tip care nu apare la podcasturi!”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.ro.

Câți bani a câștigat Cătălin Măruță într-un an de podcasturi

Canalul lui Cătălin Măruță are un total de peste 32 de milioane de vizualizări până acum. Făcând un calcul, canalul de YouTube i-ar fi generat prezentatorului peste 32.000 de dolari într-un an, în afara contractelor de publicitate plătită.

„Cea mai mare realizare e, fie că îl cunoști pe invitat, fie că nu îl cunoști pe invitat, ceea ce faci acolo contează și merge când vezi că podcasturile tale intră în trending și, într-un an de zile, din aproape 40 de podcasturi, 25 au fost în trending! Am avut locul 1 în trending cu Laurențiu Reghecampf, am avut locul 2 în trending cu Oana Zăvoranu, am avut Andra și Delia în trending! Ca sumă aproximativă, nu știu, dar aș putea să zic că mulți vloggeri din ziua de astăzi ar putea să fie invidioși!”, a conchis Cătălin Măruță, pentru sursa citată.

Cătălin realizează, de mulți ani, și emisiunea La Măruță, de la Pro TV.