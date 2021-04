Câți bani a ajuns să încaseze Cătălin Scărlătescu din serviciul său de food delivery

Cătălin Scărlătescu, jurat la ”Chefi la cuțite”, Antena 1, și-a lansat în 2020 platforma de delivery ”Casolet”. Banii pe care îi încasează în urma eforturilor sale.

Chef Cătălin Scărlătescu îți livrează mâncarea la ”casoletă”. El și-a lansat în 2020 platforma de delivery, iar pe site se poate comanda mâncare. Pachetele, gătite de juratul Antena 1 și echipa sa, sunt livrate direct acasă.

„E un proiect la care mă gândesc de ceva vreme, dar întotdeauna eram prins cu altele. Perioada asta am folosit-o pentru a pune la punct casolet.ro, pentru că la fiecare sărbătoare oamenii mă întreabă de unde pot lua cozonac, sau coaste, sau drob.

Am intrat în bucătărie acum câteva zile pentru că din momentul în care am format echipa am stat cu toții în izolare 2 săptămâni, să fim safe și să respectăm toate procedurile. Este un proiect care va continua și după Paște, funcționând ca un site de delivery, unde oamenii pot comanda de mâncare în fiecare zi”, a spus bucătarul.