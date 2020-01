Catedrala Neamului, surclasată de o biserică imensă din Rusia. Cum arată monumentul impresionant

Rușii plănuiesc o construcție a unei biserici ortodoxe mai mare decât Catedrala Neamului. Din păcate pentru banii care au fost investiți în lăcașul de sfânt din Capitală, proiectul din Rusia va fi cu mult mai mare.

Catedrala Neamului, surclasată de o biserica imensă din Rusia

Un lider influent spiritual din Rusia are deja proiectul celei mai mari biserici ortodoxe din lume, conform znak.com, preluat de The Moscow Times. Lăcașul se va numi Sfânta Sofia și ar urma să fie construită pe locul unei mănăstiri de maici din regiunea Sverdlovsk, aflat la limita dintre partea europeană a Rusiei și cea asiatică. Poiectul are o structură de 25 de etaje și poate găzdui nu mai puțin de 37.000 de enoriași. Cu rușii nu-i de joacă! Piatra de temelie va fi pusă chiar anul acesta, semn că se fac deja demersurile pentru ca Biserica Sfânta Sofia să fie cea mai mare din lume.

Printre sponsori se numără și investitori chinezi, conform The Moscow Times. Cel care a gândit acest proiect este părintele Serghei, cel care conduce mănăstirea de maici pe care urmează să fie făcută biserica. Cu toate că ar urma să fie cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sursa citată a precizat că Sfânta Sofia nu va depăși Catedrala Mântuirii Neamului în înălțime. Lăcașul din Rusia ar urma să aibă 77 de metri înălțime, cu 43 mai puțin decât Catedrala noastră, care ar urma să fie finalizată până în anul 2024.

„Cred că este nedrept”