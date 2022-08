Câte vacanțe vor avea elevii în anul școlar 2022-2023. Principalele modificări

Care este structura anului școlar 2022-2023 și câte vacanțe vor avea elevii în anul școlar 2022-2023. Ordinul de ministru care reglementează structura și calendarul noului an școlar are prevederi noi. Din toamnă, școala începe pe module de învățare. Iată ce alte schimbări sunt prevăzute pentru elevi și cadre didactice, din această toamnă.

Câte vacanțe vor avea elevii în anul școlar 2022-2023

Structura anului școlar 2022-2023 aduce schimbări pentru elevi și profesori. Este primul an școlar organizat cu perioade de învățare mai scurte și cu vacanțe mai dese. Prevederea aceasta este stipulată în Ordinul de ministru, care reglementează întreaga structură a noului an școlar, precum și calendarul. Noul an școlar 2022-2023 va începe la data de 5 septembrie și va fi organizat pe 5 module de învățare și tot atâtea vacanțe.

Structura anului școlar 2022-2023 și calendarul noului an școlar prevăd o altă premieră, și anume, „Săptămâna verde”, care, alături de ”Școala altfel”, se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, la decizia unităților de învățământ.

De asemenea, elevii din toate clasele și copiii de grădiniță au o vacanță în perioada 22-30 octombrie, spre deosebire de anul școlar precedent, când doar elevii claselor primare și copiii de grădiniță intrau într-o vacanță de o săptămână.

Structura anului școlar 2022-2023 are și o altă vacanță, respectiv cea din luna februarie, care va putea fi poziționată în a doua, în a treia sau în cea de-a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcție de decizia inspectoratului școlar.

O excepție o reprezintă aceea că, la clasele a a XII-a zi şi a XIII-a seral, anul școlar 2022-2023 are o durată de 34 săptămână de cursuri și se va termina pe data de 2 iunie.

Elevii de liceu care urmează filiera tehnologică vor avea 37 de săptămâni de cursuri și vor încheia anul pe data de 23 iunie. Elevii claselor a VIII-a vor avea 35 de săptămâni de școală, urmând ca anul școlar să se finalizeze pe 9 iunie.

Prevederile regulamentului cadru în noul an școlar 2022-2023

Odată cu noul an școlar 2022-2023 va intra în funcțiune și noul Regulament-cadru al școlilor: ROFUIP. Prin urmare, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, iar profesorii vor încheia o singură medie pe an la o disciplină, iar părinților le este interzis să mai adune bani pentru cadouri destinate profesorilor.

Același document prevede și ca pe parcursului anului școlar elevii vor beneficia de un plan individualizat de învățare întocmit de profesori, rezultat în urma evaluărilor susținute.

O altă modificare vizează transferul elevilor de clasa a IX-a, care se va putea face numai din motive medicale, cu avizul comisiei medicale județene sau a municipiului București, obținut în urma documentelor medicale justificative.

Ca să se poată transfera, acești elevi trebuie să aibă media cel puțin egală cu media de admitere a ultimului elev de la specializarea unde solicită transferul.

Totodată, tezele nu vor mai fi obligatorii, însă vor putea fi susținute în măsura în care profesorii consideră necesar, iar numărul de note se va pune elevilor în funcție de numărul de ore alocat pe fiecare disciplină în parte, însă nu mai puțin de trei.

Structura anului școlar 2022-2023 pe module de învățare. Câte vacanțe vor avea elevii

Modulul 1 – cursuri: 5 septembrie – 21 octombrie; vacanţă: 22 octombrie – 30 octombrie;

Modulul 2 – cursuri: 31 octombrie – 22 decembrie; vacanţă: 23 decembrie – 8 ianuarie;

Modulul 3- cursuri: 9 ianuarie – 3 februarie, respectiv 10 februarie sau 17 februarie, conform deciziei inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz; vacanţă: o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare, între 6-26 februarie;

Modulul 4- cursuri: 13 februarie – 20 februarie sau 27 februarie, la decizia inspectoratelor şcolare, după caz, până la 6 aprilie; vacanţă: 7 aprilie – 18 aprilie;

Modulul 5- cursuri: 19 aprilie – 16 iunie; vacanţă: 17 iunie – 3 septembrie.

Calendarul anului școlar 2022-2023 a fost aprobat de Ministerul Educației pe data de 31 martie 2022, iar faptul că prima zi de cursuri este pe 5 septembrie 2022 marchează o premieră, fiind pentru prima dată în istoria recentă a școlii românești când începerea școlii este atât de devreme, în luna septembrie.