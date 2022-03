Câte medalii ar avea Alina Kabaeva, amanta lui Vladimir Putin pe care a ascuns-o înaintea războiului cu Ucraina

Alina Kabaeva este cunoscută drept amanta președintelui rus. Aceasta are 38 de ani și a câștigat câteva medalii importante de-a lungul carierei sale. Fosta gimnastă de performanță și fotomodel este acum om politic și se pare că a fost ascunsă chiar înaintea războiului Rusiei cu Ucraina. Ea este recunoscută în spațiul public ca iubita liderului de la Kremlin. Ce alte detalii se știu despre viața femeii și câte medalii ar avea?

Detalii despre amanta lui Vladimir Putin: câte medalii ar avea Alina Kabaeva?

Alina Kabaeva are 38 de ani și este partenera președintelui rus. Aceasta s-a născut în capitala Uzbekistanului, are o carieră impresionantă ca gimnastă, este un fotomodel cunoscut, iar acum activează în sfera politică. Amanta liderului de la Kremlin ar fi acum în siguranță cu copiii ei, în Elveția, scrie New York Post.

Femeia a ajuns în anul 1994 la centrul de pregătire din Moscova și a cucerit medalia de bronz la Sydney 2000, aurul de la Atena 2004, pe lângă alte realizări. La aceste medalii se adaugă 9 altele de aur, 3 de argint și două medalii de bronz mondiale, 15 de aur la Europene și 5 locuri I la Cupa Mondială.

Toate aceste premii au fost adunate între anii 1998 și 2007. De asemenea, în anul 2001 a avut încă un succes, dar din păcate a fost anulat pentru dopaj, după ce a fost testată pozitiv pentru diuretic.

Alina s-a retras din viața sportivă în anul 2007, ulterior îndreptându-se câțiva ani mai târziu spre politică. S-a zvonit de-a lungul anilor că Vladimir Putin era doar la un pas de a se căsători din nou. Jurnaliștii internaționali susțineau că liderul rus era gata să își unească destinul cu Kabaeva în anul 2008.

,,Am o viață privată în care nu permit nimănui să intervină”

De asemenea, există în spațiul public informații care indică faptul că aceștia au patru copii împreună: două fete gemene și doi băieți. Cu toate astea, Vladimir Putin nu confirmă nimic din cele de mai sus.