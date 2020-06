Câte kilograme a slăbit tânărul care a mers pe jos de la Iași la Constanța. ”Dacă eram femeie, aș fi preferat să nasc”

Până mai ieri, foarte puțină lume auzise de numele lui și de intențiile sale, dar cum multe lucruri trec pe lângă noi, nebăgate în seamă, așa ar fi putut să se întâmple și Cezar Elisei, dacă gestul său n-ar fi fost unul puțin ieșit din comun.

Povestea lui Cezar Elisei, după cum el povestește în cartea „„CALEA MEA. Dietă creștină și alimentație naturală”, începe uîn luna noiembrie a anului 2013. la vremea aceea, jurnalistul, avea 108 kilograme și începea să se obişnuiască cu această situație. Totul s-a schimbat pentru Cezar atunci când a decis că pentru el și familia lui se impunea o schimbare fundamentală. Astfel că a hotărât să renunțe la fumat, la consumul de alcool, în mare parte la consumul de carne și la produsele procesate, dar și la dulciuri.

”În câteva săptămâni mi-am format o idee despre ce este vorba și am reușit ca în alte câteva săptămâni să renunț, rând pe rând. Rezultatul? O mult râvnită stare de bine, de foarte bine, din punct de vedere fizic. Am reușit să ajung la 80 de kilograme (de atunci până acum m-am stabilizat la 84 kg, unde mă simt cel mai bine); am renunțat la intoxicante și m-am dedicat în modul cel mai serios unei vieți echilibrate. Acesta a fost însă doar un aspect al schimbării mele. Pentru că aceasta a fost de fapt mai ales de natură mentală/ spirituală (…)”, se arată în biografia lui Cezar Elisei.