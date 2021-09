Câte firme are, de fapt, Dorian Popa și cum se numesc acestea. Așa a ajuns să învârtă banii cu lopata!

Dorian Popa este o vedetă autohtonă care se poate declara un om fericit! Artistul este implicat în mai multe proiecte, dar și în afaceri. Iată câte firme are Dorian Popa și cum se numesc acestea.

Dorian Popa – numărul și numele firmelor

Dorian Popa, pe numele întreg Dorian Hâtz Popa este un vlogger, compozitor, dansator și cântăreț de la noi din țară. În luna ianuarie a anului 2021 acesta a anunțat că își va adăuga la nume porecla care l-a consacrat și anume Hatz. Tocmai a împlinit frumoasa vârstă de 33 de ani. El este cunoscut publicului din apariția în serialul Pariu cu viața, unde juca rolul lui Andrei Anghel.

El a urmat studiile Academiei de Studii Economice, unde a obținut diplomă de masterat în cadrul Facultății de Relații Publice în Marketing.

Dorian Popa – ocupație

De-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale cum ar fi Sacrificiul, unde jucat rolul lui Mario. A apărut și pe coperțile mai multor reviste cum ar fi: TV Mania, TV Satelit, Men’s Health, și Bravo. A câștigat premiul ”Bărbat de succes al anului 2014”, din cadrul galei Celebrity Awards.

Astăzi susține concerte peste tot în țară și deține un canal de You Tube în cadrul căruia face vlog. Pe lângă aceste el mai face parte și din juriul concursului de talente: Next Star, de la Antena 1, alături de Loredana Groza, și Ștefan Bănică Junior. Cunoscutul artist deține mai multe firme care îi aduc un profit mare. Pe baza acestora el câștigă foarte mulți bani.

Banii câștigați de Dorian Popa de pe urma firmelor sale

În anul 2020, Dorian Popa a câștigat sume consistente de bani de pe urma firmelor pe care le are. Tânărul are talent în afaceri și nu a stat pe gânduri când a realizat că are parte de multe oportunități care îl pot umple de bani.

Celebrul artist deține două firme. Acestea i-au adus venituri însemnate în anul precedent. Este vorba despre Dorian Popa Show S.R.L. și Dorian Popa Free S.R.L. Dorian își dorește să fie implicat în cât mai multe domenii pentru a strânge o avere.