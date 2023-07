Câte clase a absolvit Maria Ciobanu, de fapt. Adevărul despre studiile celebrei cântărețe de muzică populară 

Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România. Mulți s-au întrebat câte clase a absolvit Maria Ciobanu, interpreta care are în repertoriu peste 600 de piese. Este cunoscută pentru că a fost căsătorită cu Ion Dolănescu, dar și pentru timbrul vocal inconfundabil.

Supranumită ciocârlia muzicii populare românești, Maria Ciobanu s-a născut pe 3 septembrie 1937, în satul Hotăroaia comuna Roșiile din județul Vâlcea.

Vine dintr-o familie de artiști în care cântecul popular era foarte iubit. Tatăl său, Ion Ciobanu era instrumentist, iar mama ei, Nicoliță, a avut o voce impresionantă.

A crescut cu muzica în casă, așa că nu e de mirare că a ales această cale. Tatăl ei a fost convins că va urma o carieră muzicală, lucru care s-a și adeverit.

„M-am trezit cântând, pentru că și mama, și tata cântau și am cântat și eu de când eram micuță. Mă duceam cu oile pe câmp, cântam pe un deal de răsunau văile și pădurile, la Roșiile, unde m-am născut, și toate femeile se minunau: I-auzi-o pe Maria lui Ion Ciobanu, ce glas frumos are!

Pe la vârsta de 5-6 ani mă punea tatăl meu să cânt în fața musafirilor și le spunea: Pe-asta mică am s-o fac mare artista!. Și i s-a indeplinit, iată, această dorință, dar și visul meu. M-am născut într-o familie cu aptitudini muzicale și am învățat să cant de la tatăl meu, Ion, de la mama mea, Nicolița, de la fratele meu”, povestea Maria Ciobanu.

A învățat cântece de la lăutarii din zonă, iar oamenii din sat îi spunea Ciocârlia din Roșiile. A început să cânte la nunți, botezuri și alte evenimente.