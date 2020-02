Câte case are Klaus Iohannis. Instanța, decizie de ultimă oră în dosarul președintelui

Parchetul general a decis clasarea dosarului în ce privește casele familiei Iohannis. Reamintim că dosarul a deschis în urma unei plângeri depuse de o publicație online. Dosarul a fost astfel clasat pentru că faptele au fost deja investigate.

Câte case are Klaus Iohannis

Acuzațiile se legau de modul în care familia prezidențială a intrat în posesia unui imobil din Sibiu, închiriat unei bănci, dar și pentru eventuala recuperare a sumelor încasate de ceo doi din chirii. În ultimii 15 ani, aceste fapte au mai fost investigate, însă toate cauzele penale au fost închise.

Reamintim că Carmen Iohannis și Klaus Iohannis au pierdut imobilul în anul 2015, în urma unui proces civil. Atunci, judecătorii au hotărât că imobilul este al statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali. Astfel că, actele pe baza cărora familia Iohannis a cumpărat casa în anii 90 au fost anulate, după ce s-a constatat că au fost întocmite în baza unui certificat de moștenitor falsificat.

Declarațiile Președintelui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a declarat recent câte case are, menționând că are ”cinci case” și nu ”șase„, așa cum s-a spus. ”Le-am cumpărat în mod absolut legal și cinsitit”.

”Doamna Dăncilă este prost informată. Nu știu cine o informează pe Doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă, nici în civil și nici în penal. Nu sunt șase, sunt cinci case, între timp, pentru că una a fost eliminată. Această chestiune a apărut când eu am intrat în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD, ca să fie folosită de aceștia în campanie electorală. Vă dați seama câtă inventivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieșit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a declarat Klaus Iohannis.

”Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă de la Doamna Dăncilă, că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, a declarat Klaus Iohannis, în urmă cu ceva timp.