Câte calorii are un porumb fiert, de fapt. Ingredientele pe care nu trebuie să le folosești când îl prepari

Câte calorii are un porumb fiert? Acasă, la bunici sau pe plajă, porumbul fiert este o adevărată delicatesă de care ne putem bucura doar într-o anumită perioadă a anului. Dacă ești genul de persoană care are grijă de siluetă, probabil că te întrebi câte calorii are un porumb fiert.

Câte calorii conține porumbul fiert?

Porumbul fiert este un adevărat deliciu în timpul verii. Indiferent dacă îl alegi pe cel preparat deja sau preferi să îl fierbi tu acasă, porumbul fiert este acel tip de mâncare de care se bucură toată familia. Partea mai bună este faptul că nu trebuie să-ți faci griji de kilograme pe care ai putea să le pui dacă mănânci prea mult porumb fiert.

Prin urmare, 100 de grame de boabe de porumb fiert conțin aproximativ 70 de calorii. Un știulete de porumb de circa 18-20 cm are aproximativ 100 de grade de porumb. Dacă veți fierbe porumb acasă și găsiți un știulete mai mare, puteți considera că unul are în jur de 60-70 de calorii.

De asemenea, porumbul copt conține același număr de calorii ca și cel fiert. Un lucru important pe care trebuie să-l luați în considerare este faptul că, atunci când gătiți porumbul în ulei sau unt, trebuie să adăugați caloriile conține de acestea. Uleiul și untul sunt foarte bogate în grăsimi.

Porumbul nu conține gluten, însă este unul dintre alimentele foarte sărace în histamină. Acest lucru reprezintă un real avantaj pentru acele persoane care sunt alergice.

Beneficiile consumului de porumb fiert

Porumbul fiert are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante

Porumbul are o cantitate mare de beta-caroteni, substanță care are un puternic rol de antioxidant. Porumbul poate fi un aliment de bază pentru persoanele care suferă de boli inflamatorii cronice sau de dureri cronice. Cu toate acestea, porumbul este bogat în carbohidrați, motiv pentru care trebuie consumat cu măsură.

Porumbul ajută la susținerea sănătății ochilor

Pe lângă beta-caroteni, porumbul mai este bogat și în vitamina A. Cei doi nutrienți sunt esențiali în menținerea sănătății ochilor. Consumul de porumb fiert sau copt ajută la sporirea acuității vizuale. De asemenea, îmbunătățește vederea și previne îmbătrânirea prematură a ochiului.

Sursă de carbohidrați sănătoși

Porumbul conține carbohidrați sănătoși, cu absorbție lentă. Consumul regulat al acestora ajută la menținerea unor valori normale ale glicemiei, fără crești bruște. Mai mult de atât, menține energie crescută pe parcursul zilei.

Porumbul fiert sau copt poate fi consumat și ca o mică gustare. Este slab în calorii, însă, în același timp, este sățios și reprezintă o sursă bună de energie datorită carbohidraților.

Porumbul combate constipația și susține diureza

Porumbul este foarte bogat în fibre. Datorită acestui lucru, susține un tranzit intestinal adecvat și ajută în combaterea constipației. De asemenea, conține nutrienți care cresc diureza. Astfel, are și efecte ușoare de scădere a tensiunii arteriale.

Specialiștii recomandă porumbul fiert în dieta celor care suferă de infecții urinare sau edeme.

Prezintă proprietăți anticanceroase

Aceste cereale sunt bogate în criptoxantină. Este o substanță e prezintă roluri anticanceroase, demonstrate de specialiștii prin mai multe studii. Consumul de porumbul ajută în prevenirea cancerului, însă doar alături de un stil de viață sănătos, mișcare și o dietă echilibrată.