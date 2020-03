Câte cadre medicale din România sunt infectate până acest moment cu COVID-19: 103 persoane

Din cauza situației tot mai grave din România, numărul infectaților a început să crească semnificativ. Astfel încât, autoritățile sunt în continuă controlare a mall-urilor și a străzilor. România intră începând cu data de 25 martie în carantină.

Câte cadre medicale din România sunt infectate până acest moment cu COVID-19

Cadrele medicale sunt și ele expuse la infecția cu noul Covid-19, deoarece lucrează în fiecare zi alături de pacienții infectați. Conform informațiilor de la Institutul Național de Sănătate Publică, pe teritoriul României se află în prezent 103 de cadre medicale diagnosticate cu noul Covid-19.

Persoanele infectate sunt: 43 de medici, dintre care 27 din Suceava, 45 de asistenți medicali, dintre care 30 tot din Suceava. De asemenea mai sunt și 14 infirmieri, dintre care 13 din Suceava și 1 îngrijitoare. Situația din România este din ce în ce mai gravă, astfel încât președintele a fost nevoit să aplice mai multe măsuri drastice.

Care sunt restricțiile impuse la momentul de față?

Președintele a anunțat mai multe măsuri de prevenire a infecției cu noul Covid-19. Acestea au fost declarate la sfârșitul ședinței de astăzi, care a avut loc împreună cu mai mulți miniștri. Amintim că România are în prezent 762 de cazuri confirmate cu Covid-19. Numărul a crescut semnificativ în ultimele săptămâni.

„Am evaluat situația care după cum știm cu toții devine din ce în ce mai complexă.

Am discutat măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă.

Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a încetini răspândirea epidemiei.

Ce a fost până acum devine obligatoriu.

Oamenii pot ieși la serviciu, să își facă cumpărăturile absolut necesare de alimente.

Am convenit ca în această perioadă să pregătim pentru persoanele în carantină sau în izolare măsuri de supraveghere electronică, e obligatoriu să fie respectate integral.

Am convenit să folosim armata pentru a gestiona mai bine situațiile din teren. Armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de poliție și jandarmerie.

Persoanele cele mai vulnerabile sunt cele peste 65 de ani. Avem nevoie de măsuri și restricții speciale.

Pentru a le proteja, se vor introduce restricții speciale. Vor trebui să stea practic tot timpul acasă.

Aceste restricții anunțate vor fi prelucrate azi într-o Ordonanță militară și restricțiile vor intra în vigoare începând de mâine”, a declarat Klaus Iohannis