Câte absenţe pot avea elevii la şcoală. Se scade nota la purtare imediat dacă au depăşit acest număr. Elevii au parte în această lună de o săptămână de vacanță, nu toți odată, ci defalcat, așa cum stabilește fiecare Inspectorat Școlar.

Se schimbă legea. După câte absențe se vor alege elevii cu nota scăzută la purtare

Ministerul Educației consideră că legea în ceea ce privește absențele elevilor este mult prea dură, astfel că intenționează să introducă reguli mai relaxate pentru elevi.

În acest sens, un proiect de lege aflat în dezbatere publică vrea să modifice numărul de absențe pe care elevii le pot avea înainte de a se apela la scăderea notei la purtare.

Ministerul dublează numărul absențelor nemotivate

Acum, ministerul Educației intenționează să dubleze numărul absențelor nemotivate de la care nota la purtare poate fi scăzută cu câte un punct.

Proiectul de lege va fi discutat marți de Comisia de Dialog Social din cadrul ministerului Educației.

Acum, potrivit articolul 27 din Statutul Elevului, elevii pot avea doar 10 absențe nemotivate. Dacă depșesc cele 10 absențe se aleg cu nota scăzută la purtare.

Ce arată legea

„Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”, arată articolul 27.

Regulile, valabile și pentru elevii din învățământul primar

Regulile se aplică și pentru elevii din învățământul primar, unde se va scădea nota la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient.

În schimb, la fel ca și până acum, părinții vor putea motiva absențele copiilor printr-o cerere scrisă, însă se poate face acest lucru și prin acte aduse de la medicul de familie.

Câte absențe pot fi motivate de părinți

Numărul total al absențelor pe care le pot motiva părinții elevilor va fi același ca și în anii trecuți, respectiv 40. Însă, prin noul regulament aplicat din acest an școlar s-a introdus încă o condiție suplimentară.

Absențele pot fi motivate „în limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline”.

În acest fel, ținând cont de faptul că acest an școlar numără 36 de săptămâni de cursuri, dacă, de exemplu, se dorește motivarea absențelor la o materie care are alocate 2 ore pe săptămână, pentru a respecta noua regulă, numărul acestora poate ajunge, în acest an școlar, la cel mult 14, conform avocatnet.ro.