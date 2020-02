Cătălina Ponor, relație secretă cu soțul unei cântărețe celebre din România. Se iubeau de 2 ani

Cel mai proaspăt cuplu din lumea mondenă este reprezentat de Cătălina Ponor (32 de ani) și regizorul de filme istorice Bogdan Jianu, în vârstă de 50 de ani. Au o prietenie de peste zece ani, dar au transformat-o în iubire acum doi ani.

Cătălina Ponor, relație secretă cu soțul unei cântărețe celebre din România

Despre Cătălina Ponor știm că e îndrăgostită de sport și are o activitate în gimnastică de 26 de ani, dar și un palmares impresionant. Nu mai puțin de 23 de medalii la competițiile majore, respectiv cinci la Jocurile Olimpice ( (3 aur, 1 argint, 1 bronz), 5 la Campionatele Mondiale (3 argint şi 2 bronz) și la Campionatele Europene (8 aur, 2 argint şi 3 bronz). Pe de altă parte, Bogdan Jianu este pasionat de filme, învățând de la Sergiu Nicolaescu și încurajat fiind de Carmen Tănase în acest domeniu. De mai bine de șapte ani, acesta face filme și spectacole cu caracter istoric. Este, așadar, regizor, cascador, scenarist, actor și liderul trupei ”Lupii Albi”. Cei doi trăiesc o povetse de dragoste din anul 2018.

De când se cunosc Bogdan Jianu și Cătălina Ponor

Cătălina Ponor și Bogdan Jianu se cunosc din 2005, când gimnasta devenea majoră și se pregătea să cucerească medalia de aur la bârnă, la Campionatele Europene de la Debrecen, Ungaria, Pe de altă parte, Bogdan Jianu se afla într-o relaţie cu artista Julia Chelaru, manageriind artişti şi regizând videoclipuri. Frumoasa prietenie s-a dezvoltat ulterior, iar în ultimii doi ani au dat frâu liber sentimentelor, mai ales că gimnasta venea dintr-o relație eșuată cu sportivul portorican Tommy Ramos, iar după o căsnicie de zece ani.

”Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui. Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie. Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat «Laleaua Neagră şi Dracula». Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş”, a afirmat o persoană din apropierea celor doi.

Declarație emoționantă

Cătălina a fost mereu discretă, însă din postările făcute pe Instagram transpare iubirea. Mai exact, de ziua lui Bogdan, fosta gimnastă a postat o poză cu ea şi Bogdan şi i-a făcut o decalrație emoționantă.

”Aproape 14 ani în care am învăţat multe, ai fost lângă mine, am crescut cu tine, m-ai încurajat, m-ai ridicat şi chiar dacă am căzut, tot acolo ai fost şi pentru asta îţi mulţumesc! La mulţi ani, Bog, să îţi dea Dumnezeu tot ceea ce îţi doreşti şi încă pe atât, sănătoşi şi fericiţi!”, a precizat Cătălina Ponor. Bogdan Jianu a fost lângă ea și când a fost operată pe inimă, în anul 2011, după ce a fost diagnosticată cu tahicardie, combinată cu o uşoară malformaţie. Se pare că încurajările lui Bogdan au ajutat-o pe Cătălina Ponor să revină în sport.

Bogdan Jianu este stabilit acum la Târgoviște, acolo unde a dezvoltat proiectul ”Lupii Albi” în care s-au angrenat mulți tineri, care se pregătesc să devină actori. Acesta scrie scenarii, dar a jucat multe roluri celebre, cum ar fi pe cel al lui ”Dracula”. Este pasionat de cai, dar are și o pasiune aparte pentru câini, o pasiune pe care i-a transmis-o și Cătălinei Ponor. Astfel că, Bogdan Jianu are un cățel pe nume Cross, pe care l-a găsit pe stradă, iar Cătălina are o cățelușă pe nume Sarah, de rasă Labrador.